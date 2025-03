Un matrimonio frena en la calle a Xabier Fortes y el diálogo que tienen es abrumador: dice, y mucho, de la actualidad

El presentador de televisión y periodista Xabier Fortes ha relatado en su perfil de la red social X (antes Twitter) lo que ha pasado mientras paseaba por Pontevedra, donde le ha parado una pareja de unos 70 años. La conversación que ha tenido con ellos le ha llegado a emocionar y no es para menos.

"He dudado un poco en poner este mensaje conociendo a algunos de 'mis seguidores' en esta red social, pero camino de los 60 años ya no estoy para autocensurarme, aunque sea por pudor", ha comenzado escribiendo en el tuit, que está alcanzando decenas de miles de visualizaciones.

"Estoy acostumbrado a que me paren por la calle, la inmensa mayoría para felicitarme por mi trabajo y algunos también, por lo contrario. Me ha pasado en todas las ciudades que he visitado", ha añadido Fortes.

Ha reconocido que en Pontevedra solo ha recibido felicitaciones por el programa, pero sobre todo por defender el nombre de su ciudad. Ha sido cuando, mientras daba un paseo por la ría, un matrimonio le ha frenado y ha mantenido un diálogo que ha transcrito con el corazón en un puño.

"Es usted un orgullo para Pontevedra, le sigo todas las noches, y aunque esté haciendo el programa en Canarias o en Baleares, en Barcelona o en Sevilla, es rara la vez que no cita a nuestra ciudad. Se lo agradecemos de verdad", le dijo el hombre, que fue emocionándose cada vez más.

Pero lo más importante llega con lo que le dice justo después: "Le voy a pedir un favor, usted ya lo ha dicho en alguna ocasión, pero insista más en ello. Yo no soy un hombre con muchos estudios, por favor, usted habla mucho de los políticos y de lo que pasa en el Parlamento. Estoy seguro de que muchos le ven o escuchan, dígales que se puede hablar de otra manera".

"Se pueden defender las ideas sin insultar, ni gritar, ni golpear los asientos, sin faltar al respeto. Nos ha costado mucho llegar aquí (a la democracia) y no deben comportarse así", ha continuado el hombre. El mismo le dijo que le gustaría que se llegasen a más acuerdos, pero que no se porten de esta forma: "No les hemos votado para eso".

Fortes se fundió en un abrazo con el hombre y le dio un cariñoso beso en la mejilla a la mujer, contestando a sus palabras. "Me han dicho de todo en esta vida, pero no algo tan bonito y tan sabio. Ha sido un honor. Pontevedra sí que debe estar orgullosa de ustedes.