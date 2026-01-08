Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un meteorólogo no se cree lo que está pasando en algunas zonas de Europa: "Es el acontecimiento más loco e increíble"
"El acontecimiento más extremo de la historia europea".

Alfredo Pascual
Un barco en la playa de la isla de Creta, en Grecia.
Un barco en la playa de la isla de Creta, en Grecia.

El meteorólogo Mamiliano Herrera, que está especializado en difundir temperaturas extremas por todo el mundo gracias a su perfil en redes sociales Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps), está informando de la situación que se está viviendo en Europa en las últimas jornadas. 

Concretamente se ha querido fijar en lo que está pasando en Grecia (no tiene nada que ver con la ola de frío que hay en España y en otros muchos puntos de Europa) y apuntó este miércoles que se estaba viviendo un "verano histórico en enero", mostrando un mapa del portal especializado en información meteorológica TropicalTidBits. 

"Cientos de récords batidos en más de una semana: 35°C en Argelia, 20°C en Rusia, noches tropicales en Grecia, récords en todo el Mediterráneo central y oriental desde Argelia hasta Turquía (excluyendo Italia)", afirmó.

Además, también vaticinó que "la próxima noche será la noche de enero más cálida en la historia europea" gracias a las temperaturas que se iban a alcanzar en Grecia.

"Es un verano histórico en enero"
Mamiliano Herrera

El resultado de lo que está pasando

Herrera, ya un día más tarde, ha querido actualizar la información que aportó y ha escrito un nuevo tuit contando cómo estaba la situación y mostrando un mapa del mismo portal actualizado.

"Actualización. Estamos presenciando el acontecimiento más loco e increíble de la historia climática europea. Los griegos de Creta durmiendo con aire acondicionado en enero con temperaturas de hasta 26ºC en mitad de la noche", ha detallado el especialista.

Además, ha subrayado que "es como agosto" y hasta ha llegado a decir que "tres siglos de historia climática europea se reescriben hoy".

En otra publicación, hasta ha llegado a destacar la zona de la antigua ciudad griega de Falasarna, en la isla de Creta, llegando a decir que es "un evento extraordinario y loco más calorífico que el verano en Grecia". En ese punto se ha registrado 27,5ºC. 

"Es, con diferencia, el acontecimiento más extremo de la historia europea, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y uno de los más grandes jamás vistos en cualquier parte del mundo. Estamos presenciando algo más allá de cualquier imaginación", ha llegado a decir. 

