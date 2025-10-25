Un pediatra comparte una noticia sobre las vacunas y anticipa la que le caerá encima: "Os parecerá sorprendente pero..."

El pediatra Alberto García-Salido ha compartido en su cuenta de X los resultados de un estudio relacionado con las vacuna de ARNm contra la covid-19 y anticipa la que se le va a caer encima, lo que muestra lo que tienen que aguantar algunos médicos e investigadores debido al desconocimiento de la población.

El estudio apunta que estas vacunas, "a las que se les atribuye haber salvado millones de vidas durante la pandemia", según enfatiza The Washington Post, que se ha hecho eco de los resultados, "activan una poderosa alarma que fortalece el sistema inmunológico humano contra el cáncer y casi duplica la duración media de supervivencia de los pacientes".

Así lo han concluido los investigadores de la Universidad de Florida y el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas (ambas en Estados Unidos), que han publicado que los pacientes con cáncer avanzado de pulmón o de piel que recibieron una vacuna de ARNm contra la covid-19 dentro de los 100 días posteriores al inicio de los medicamentos de inmunoterapia vivieron significativamente más que aquellos que no recibieron la vacuna.

Esta investigación, cuyos resultado han sido publicado en la revista científica Nature, marca un hito en más de una década de investigación que prueba terapias basadas en ARNm diseñadas para "despertar" el sistema inmunitario contra el cáncer.

"Las implicaciones son extraordinarias: esto podría revolucionar por completo el campo de la atención oncológica", indica el coautor principal, el doctor Elias Sayour, oncólogo pediátrico de Universidad de Florida Health. "Podríamos diseñar una vacuna inespecífica aún mejor para movilizar y restablecer la respuesta inmunitaria, de manera que, en esencia, se convirtiera en una vacuna universal y lista para usar contra el cáncer para todos los pacientes", afirma.

El pediatra Alberto García-Salido, quien es muy activo en las redes sociales, donde suele hacer una labor pedagógica sobre la información médica, ha compartido la noticia y ha agregado: "Os parecerá sorprendente pero habrá gente que leerá el tuit que cito y se enfadará".

"Y no solo eso, responderá a esto que estás leyendo ahora mismo insultándome. Pero es viernes, chatos. Disfruten", concluyó en la publicación.