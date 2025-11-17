Un periodista irlandés entra al Bernabéu, ve cómo ha quedado y su primera reacción lo dice todo

El periodista irlandés Michael McQuaid, que cubre la NFL en el país anglosajón, se desplazó este domingo a Madrid para poder presenciar en el Santiago Bernabéu el partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, el primero que se disputa en España de la liga de fútbol americano.

Tras un emocionante e igualado partido, los de Florida acabaron llevándose el partido en el tiempo extra por 16-13. McQuaid lo vivió en directo desde el estadio madridista junto a su compañero Daire Carragher.

Ambos alucinaron nada más entrar en el Santiago Bernabéu y ver la transformación que había hecho el estadio para pasar del ambiente y la estampa de fútbol a la de la NFL: "Bienvenidos. Este es el primer partido de la NFL en Madrid en el icónico, icónico Santiago Bernabéu".

"Esto es increíble. Mira, esto es como... para todos los que dicen que Londres debería tener un Super Bowl en algún momento, lo primero que pensé cuando entré aquí fue que había que dárselo porque es literalmente perfecto", ha afirmado McQuaid.

No es el único que alucinó

Por su parte, Carragher también ha elogiado en el mismo vídeo el estadio y la apariencia que tiene: "Este lugar parece haber sido hecho a medida para la NFL. Todo en este sitio es simplemente magnífico desde el momento en que entras por la puerta. Lo que vas a ver, incluso lo que hay detrás de la escena y todo lo que hay alrededor del estadio es simplemente de primera clase".

Ellos no han sido los únicos en alucinar con Hal Habib, periodista de Estados Unidos con una experiencia de más de 40 años en deportes, editor de The Miami Herald y redactor de The Palm Beach Post.

"Llegué al Santiago Bernabéu. Bueno, este lugar es tan impresionante como dicen", afirmó en un primer tuit. En la contestación a una respuesta que le dieron hasta llegó a decir que "la cuestión es si los estadios estadounidenses están a este nivel". "He estado en algunos buenos, pero este es el mejor que he visitado", matizó.