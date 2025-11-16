Los Dolphins ganan en la prórroga (16-13) a los Commanders en el histórico primer partido de la NFL en Madrid

Los Miami Dolphins se llevaron este domingo el primer partido de la historia de la NFL en España al imponerse por un ajustado 16-13 a los Washington Commanders en el Estadio Santiago Bernabéu. El partido ha tenido más emoción que brillo y ha sido decidido en la prórroga.

Los 78.610 espectadores que se dieron cita en el feudo del Real Madrid disfrutaron y vivieron en primera persona el espectáculo que conlleva la NFL, aunque en el plano deportivo seguramente no vieron el mejor de los encuentros. Dolphins y Commanders dejaron claro que no están en su mejor momento e intercambiaron un carrusel de errores que terminó por dar una sufrida victoria a la franquicia que ejercía de local.

El choque en Madrid tan sólo tuvo dos touchdowns, pese a las innumerables y buenas oportunidades que hubo, con el resto de los puntos anotados por los 'kickers', y dentro del poco brillo, el 'running back' de los Dolphins De'Von Achane y el 'wide receiver' de los Commanders Deebo Samuel, fueron los más destacados en un partido que tuvieron en su mano ambas franquicias. La de Miami respira con su segunda victoria seguida para ponerse 4-7, mientras que la capitalina encajó su sexta derrota seguida y se queda con un preocupante 3-8.

No fue una primera parte excesivamente brillante, aunque al menos mantuvo la emoción por la igualdad en el marcador al descanso (6-6), producto de la ausencia de grandes jugadas y de la salsa de este, los touchdowns. Ni Dolphins ni Commanders acertaron cuando atisbaban la 'Zona Roja' en las opciones que tuvieron, alguna bastante óptima.

Los dos quarterbacks tampoco sobresalieron con dos sacks para un Tua Tagovailoa al que no se le vio nada cómodo y otro para Marcus Mariota, aunque este dejó alguna buena acción individual en su intento de hacer olvidar lo máximo posible a Jayden Daniels, la gran ausencia de este partido en el Santiago Bernabéu.

El equipo de Mike McDaniel empezó amenazante, con el corredor De'Von Achane, un quebradero de cabeza para los de Dan Quinn, pero cuando rozaba el 'TD', la defensa de Washington, más entonada que en su negativa racha, le detuvo en una buena posición (4º down y 1) y le redujo a un 'field-goal'. El siguiente drive largo de los Commanders tampoco pudo sumar más allá de los tres puntos (3-3) al frenar la defensa el intento de carrera de Mariota.

Achane seguía haciendo daño, pero el premio era otro field-goal porque Tagovailoa recibía su primer sack de Martin. Mariota, después de una gran acción de zafándose de varios rivales, pero sin conectar con Zach Ertz, recibía la misma medicina de Doldson, aunque esta vez ni siquiera había el consuelo de los tres puntos. Otro sack a Tagovailoa le dio una buena opción a Washington, pero una penalización cuando atisbaban el posible touchdown les permitió únicamente igualar justo antes del descanso (6-6).

Carrusel de errores en el final de partido

Tras el show del descanso de Daddy Yankee y Bizarrap, mucho más corto en duración y en espectacularidad que el de la Super Bowl, el paso por vestuarios trajo buenas noticias para el juego con el primer 'TD' del choque, para los Commanders, tras una buena carrera de Deboo Samuel (6-13).

Los Dolphins tuvieron una gran opción de réplica a renglón seguido, pero se estrellaron cuando más cerca lo tenían contra la defensa rival y el pase final de Tagovailoa no encontró a Waddle. No obstante, supieron dejar encarrados en su 'Red Zone' a los Commanders, con Mariota rozando el safety, pero salvando finalmente la delicada situación, con un peaje peligroso porque el quarterback entró en la lista de cuestionables por una conmoción.

El partido entró en su cuarto final con los de Mike McDaniel una vez más rozando la Zona Roja gracias al buen trabajo de Achane, el mejor de su equipo, y esta vez no lo perdonaron logrando igualar el choque por medio de Ollie Gordon (13-13) con casi todo el periodo todavía por disputarse. Mariota pudo volver al campo y lo hizo además con una de las jugadas de la tarde, una carrera de 44 yardas en 3ª y 9, que dio a lo suyos la oportunidad de nuevo de ponerse por delante, pero Miami se hizo fuerte al borde de la 'Zona Roja' y el pase final del quarterback no encontró a Ertz para el 'TD'.

Los Dolphins, sin embargo, no sacaron nada en su drive, con otro sack para Tagovailoa, aunque los de Dan Quinn le devolvieron el favor con un error de Mike Sainristil al recoger el 'punt' y la consiguiente pérdida ya en su campo y con el reloj ahora a favor de Miami. Achane otra vez fue un puñal, pero otra vez, con todo a favor, la defensa se impuso al ataque y los Commanders sobrevivieron para tener el último 'drive' con 1:41 por jugar.

Pero Washington no lo aprovechó, ni siquiera para dejar a su kicker lo suficientemente cerca para anotar el field goal ganador y el histórico primer partido en España se fue a una prórroga donde el enésimo error, en ataque de los Commanders, con intercepción de Jones, ya no lo dejaron pasar los Dolphins para hacerse con la victoria, eso sí, sin demasiados alardes y a través de un nuevo field goal.