Un pescadero pone sobre la balanza la diferente manera de comprar de un adulto y de un joven: el contraste que ve dice mucho

El Mercado de Villaverde Alto (Madrid), junto a la Asociación Profesional de Comerciantes, ha empezado una nueva andadura en las redes sociales para crear contenido y uno de los que ha despuntado ha sido el pescadero por su carisma y por lo que ha contado sobre la diferencia a la hora de hacer una compra de un adulto y un joven.

Para el adulto ha puesto de ejemplo a una madre, por ser uno de los clientes más habituales de la Pescadería Curado Morales: "Pues las diferencias que hay ahora mismo entre cuando viene una persona mayor y una joven a comprar... La mayor viene y te dice: hola cariño, buenos días, ¿me puedes poner esto?".

"Y una persona joven te dice: hola, ¿qué pasa tío? ¿Me das uno de estos?", ha añadido. A la hora de pedir el producto, tal y como ha contado en el vídeo de miles de visualizaciones, la madre es muy específica: "Ponme un kilo de esto, ponme un kilo de aquello, o un kilo y cuarto...".

En la experiencia está la diferencia

Al fin y al cabo, el pescadero ha notado una gran diferencia a la hora de relacionarse con los demás, personalidades muy distintas. A la hora preguntarle a alguien más joven por la cantidad, le suele decir: "Va, ponme lo que tú veas, lo que tú quieras".

Algo que ha destacado bastante es que la madre, en todo caso, por experiencia, le pide que le deje las cabezas y las espinas para "un caldito", pero el joven lo rechaza completamente: "¿Espinas? ¿Yo por qué quiero eso? Tíralo".

"Una madre me dice: ¿Pero eso estará bueno? Y antes de que le conteste, te dice: bueno, ¿tú qué me vas a contestar? A un chico joven le dices si quieres de este o le pones de este otro y e dice: ponme lo que tú quieras, da igual", ha relatado.