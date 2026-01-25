Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un pescadero pone sobre la balanza la diferente manera de comprar de un adulto y de un joven: el contraste que ve dice mucho
Virales
Virales

Un pescadero pone sobre la balanza la diferente manera de comprar de un adulto y de un joven: el contraste que ve dice mucho

Lo compara por experiencia.

Juan De Codina
Juan De Codina
El pescadero de la Pescadería Curado Morales, del Mercado Villaverde Alto.
El pescadero de la Pescadería Curado Morales, del Mercado Villaverde Alto.TikTok: @mercadovillaverdealto.

El Mercado de Villaverde Alto (Madrid), junto a la Asociación Profesional de Comerciantes, ha empezado una nueva andadura en las redes sociales para crear contenido y uno de los que ha despuntado ha sido el pescadero por su carisma y por lo que ha contado sobre la diferencia a la hora de hacer una compra de un adulto y un joven.

Para el adulto ha puesto de ejemplo a una madre, por ser uno de los clientes más habituales de la Pescadería Curado Morales: "Pues las diferencias que hay ahora mismo entre cuando viene una persona mayor y una joven a comprar... La mayor viene y te dice: hola cariño, buenos días, ¿me puedes poner esto?".

"Y una persona joven te dice: hola, ¿qué pasa tío? ¿Me das uno de estos?", ha añadido. A la hora de pedir el producto, tal y como ha contado en el vídeo de miles de visualizaciones, la madre es muy específica: "Ponme un kilo de esto, ponme un kilo de aquello, o un kilo y cuarto...".

En la experiencia está la diferencia

Al fin y al cabo, el pescadero ha notado una gran diferencia a la hora de relacionarse con los demás, personalidades muy distintas. A la hora preguntarle a alguien más joven por la cantidad, le suele decir: "Va, ponme lo que tú veas, lo que tú quieras".

Algo que ha destacado bastante es que la madre, en todo caso, por experiencia, le pide que le deje las cabezas y las espinas para "un caldito", pero el joven lo rechaza completamente: "¿Espinas? ¿Yo por qué quiero eso? Tíralo".

"Una madre me dice: ¿Pero eso estará bueno? Y antes de que le conteste, te dice: bueno, ¿tú qué me vas a contestar? A un chico joven le dices si quieres de este o le pones de este otro y e dice: ponme lo que tú quieras, da igual", ha relatado.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Virales