Un piloto español trolea a un vuelo lleno de argentinos diciéndoles que han ganado el Mundial: "Quería dar la enhorabuena a nuestros compatriotas"

España es campeona del mundo por segunda vez en su historia. En un partido que ha quedado grabado en la memoria de todos los españoles, la Selección se impuso en juego y resultado a Argentina.

El gol de Ferrán Torres al inicio de la segunda parte de la prórroga hizo justicia y decantó la balanza hacia España. Pero hubo algunos que se lo perdieron porque estaban trabajando, como un piloto español a los mandos de un avión lleno de aficionados argentinos.

En pleno vuelo se dirigió a los pasajeros para anunciarles el resultado de la final del Mundial. "Me informan que ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluida", relata ante la atención de todos.

"Pero la final de un Mundial lamentablemente solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos", anuncia el piloto español, desatando los gritos de los aficionados argentinos.

"Pero ha ganado España"

Una broma muy cruel que se ha compartido en redes, donde muchos apuntan a la temeridad de este español. El video, publicado en X, ha dejado cientos de comentarios que ahondan en la rivalidad entre ambos países.

"Estoy llorando, no me quiero imaginar sus caras al enterarse", asegura un usuario. Sin embargo, la cosa no queda ahí, porque la historia tiene segunda parte. Mientras los argentinos cantan y celebran, el piloto vuelve a tomar la palabra.

"España ha ganado el Mundial", revela segundos más tarde. Seguidamente se hace el silencio y la alegría de los aficionados albicelestes da lugar a los lamentos. "Se la jugó el piloto", opina un usuario en referencia al riesgo que corrió al gastarle esta broma de mal gusto a los tripulantes argentinos.

Son muchos los que han celebrado la ocurrencia de este español. "Ni al mismísimo Belcebú se le hubiera ocurrido semejante ofensa. Mis dieses al compatriota", dice otra persona en X. "Creo que es la humillación del siglo", comenta otro.