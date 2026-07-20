"España jugó al fútbol, Argentina boxeó": la afición pone matrícula de honor a España y subraya la fuerza de un "colectivo admirable" en la conquista del Mundial

La segunda estrella de la selección española no tiene un nombre propio que destaque sobre el resto. Se podría pensar en Ferran Torres, por el gol de la final; y sin duda será recordado durante décadas. También en Rodri, elegido mejor futbolista del campeonato. O en Lamine Yamal, su primer Mundial y ya ha sido campeón.

Pero el triunfo de España ha sido colectivo. El equipo ha funcionado como una máquina perfectamente engrasada, a pesar del tropiezo contra Cabo Verde en el primer encuentro. Suplentes como Mikel Merino, Nico Williams o el propio Ferran han sido claves, lo que demuestra la importancia del bloque sobre la individualidad.

La segunda estrella de La Roja es de todos, también de aquellos que no han tenido minutos pero han aportado en entrenamientos y en la preparación de cara al Mundial. Incluso los campeones de 2010 pusieron su granito de arena para este éxito. Que se lo digan a Capdevila y la petición que le hizo a Cucurella.

La victoria y todos estos detalles van a hacer que nunca olvides este Mundial de 2026. Igual que sucede con el de Sudáfrica. Pero ahora que ha finalizado el campeonato llega el momento de analizar lo que te ha parecido la selección desde un punto de vista estrictamente futbolístico.

En El HuffPost hemos preguntado a nuestros lectores y la mayoría de valoraciones destacan el juego colectivo, aunque también dejan otros apuntes a tener en cuenta.

La opinión de los lectores de El HuffPost sobre la final entre España y Argentina

La Roja ha ido de menos a más en la Copa del Mundo. Desde el empate frente a Cabo Verde hasta la victoria contra Argentina se ha podido observar una evolución considerable. La base ha sido el dominio en el centro del campo. Y, a partir de ahí, la consolidación de un bloque ganador.

Sobre este último y decisivo encuentro, muchos lectores valoran de manera positiva el juego limpio de España frente a la dureza de Argentina. "Los barrieron. España jugó al fútbol, Argentina boxeó", dice un usuario. "Genial, ejemplo de juego limpio y de respeto", señala otro. "Muy bien por parte del equipo español. Los argentinos intentando embarrar el juego", advierte Helena. "La Roja es el ejemplo de saber jugar deportivamente", subraya otro lector.

La superioridad de la selección en la final es otro punto a destacar para los usuarios de El HuffPost. "Muy buen partido de España dominándolo de principio a fin", opina Sinoda. "Un recital de fútbol", celebra Eduardo. "No soy fanático del futbol, pero vi el partido completo y me pareció excelente", asegura Fernando. "Mereció mínimo dos goles más", comenta Rojísima. "Emocionante e intenso", resumen David. También hay opiniones escuetas, pero igualmente positivas: "Muy bien", "Genial" o "Muy bueno" son algunos de los que nos han llegado en las últimas horas.

La opinión de los lectores de El HuffPost sobre el Mundial de España

El Mundial 2026 ha dado para mucho. Ha sido el primero con 48 selecciones y ronda de dieciseisavos, también el primero con tres países organizadores, y ha dejado instantes memorables de selecciones que nunca han tenido protagonismo en el fútbol, como Cabo Verde y el "milagro Vozinha".

Y en clave selección, hay también mucho que valorar. "Campeona más que merecida, respeto, inteligencia, estrategia, un colectivo admirable", afirma una lectora. "La selección ha hecho un gran mundial que ha sado sus frutos", detalla Bildo. "Brillante el Mundial de España", escribe David. "Ha ido de menos a más en cada partido dominando a Francia y Argentina de manera descarada", dice otro lector. "Matrícula de honor", apunta Eduardo. "Partidos muy buenos, pero qué pena porque se ha acabado", expresa un usuario. "Gran fútbol de España, como casi siempre", piensa José Jurado.

Este es el sentir de los aficionados de La Roja. Ahora toca celebrar y recordar lo vivido. Y, en un futuro cercano, el próximo objetivo: la Eurocopa 2028.