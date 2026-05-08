Un piloto explica el porqué de lo que vio Javier Castillo 'Poty' a bordo de un avión y que tanto susto ha causado

El piloto de aviación Perico Durán ha lanzando un mensaje tranquilizador tras el susto que se llevó el productor y presentador Javier Castillo 'Poty' en un viaje desde A Coruña a Madrid.

'Poty' compartió un vídeo en sus redes sociales grabado desde la ventanilla del avión en el que se veía cómo una parte de la aeronave llevaba una especie de cinta aislante.

"Dormido totalmente, la señora de al lado me llama y me dice: 'Señor, ¿está viendo lo que veo yo?'. Y digo, pues no ,porque iba dormido!! Pues mire mire por la ventanilla!! Ese motor tiene arreglos que van pegados con cinta americana, por algún lado se está despegando!!!!", relataba.

"El susto es enorme"

"No doy crédito!! Los comentarios de los pasajeros no los voy a repetir!! Seguramente alguien escribirá, esto es normal, no pasa nada, no tiene ningún peligro etc etc !! Pero el aspecto de 'ÑAPA' es muy grande!! Como no puede ser de otra manera, el susto es enorme!! Ahí lo dejo!!!", exclamó.

Tras ello, el piloto ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que señala que "se ha hecho viral este vídeo y los comentarios que he leído suelen reflejar miedo o sorpresa por la chapuza".

"He llegado a leer que habían arreglado el avión con cinta aislante. Pero no. Esa cinta que ves ahí se llama speed tape y no es como la cinta que tenemos en casa para pequeñas reparaciones o para cuando nos vamos de mudanza. De hecho, te diré que cada uno de esos rollos cuesta unos 700 euros. Está hecho con aluminio y está certificada para aguantar temperaturas extremas y velocidades de más de mil kilómetros por hora", subraya Durán.

"Nunca jamás se utiliza en partes estructurales"

"Se utiliza en aviación para reparaciones menores de la superficie del avión, cubrir un desconchón de pintura, sellar una pequeña tapa exterior, proteger una zona para mantener la aerodinámica y ahorrar combustible y también para evitar que el aire siga levantando la pintura o causando desgaste en los materiales. Y todo esto hasta que el avión pueda ser repintado o reparado", insiste.

El piloto destaca que "nunca jamás se utiliza en partes estructurales ni en sistemas importantes, solo en zonas superficiales donde no afecta a la seguridad y siempre con la aprobación del fabricante y los ingenieros de mantenimiento": "Si ese avión está volando es porque todo está en regla. Punto. No hay ni cinta ni atajo ni prisa que valga cuando hablamos de seguridad en aviación".