Un prestigioso catedrático de Biotecnología arrasa al decir todo esto sobre Montoro

José Miguel Mulet, catedrático de Biotecnología, está dando mucho de qué hablar con unos mensajes que ha publicado sobre Cristóbal Montoro después de que el juez atribuya al exministro un "rol nuclear" en la trama de Hacienda acusada de reformar leyes en beneficio de empresas, a cambio de dinero.

"Ya sé que de esto no se va a hablar mucho porque la ciencia no suele ocupar titulares, pero no olvidemos que Montoro fue el responsable de una de las épocas más negras de la ciencia en España (y mira que ha habido)", empieza diciendo Mulet en la red social X.

El científico repasa algunos de los "logros" de Montoro: "Desaparición del ministerio y paso a Economía; Auditorías por parte de empresas privadas de proyectos ya ejecutados y financiados en los que te pedían reintegros salvajes, y que nos costaron años y años de recursos".

"Subidas de tasas que nos hicieron ver como muchos alumnos (algunos excelentes) dejaban las aulas, recorte de plazas y falta de reposición (yo llegué a tener 35 créditos docentes), recorte de contratos de tesis doctoral (se llegó a hablar de generación perdida)", enumera Mulet.

En las reacciones, un usuario ha respondido: "Montoro nunca tuvo competencias en Ciencia. Fue Rajoy el que metió dichas competencias en el Ministerio de Economía y Competitividad con Luis de Guindos".

"Las auditorías y recortes vinieron de Hacienda", ha respondido rotundo Mulet.