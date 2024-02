Un reportero del 'New York Post' prueba este 'cóctel del sueño' y acaba haciendo esta valoración

El reportero del New York Post Andrew Count ha probado el cóctel para dormir que viralizó la popular influencer Gracie Norton y que muchos han seguido. El comunicador ha contado en un artículo cómo ha sido su experiencia.

El truco es sencillo: consiste en mezclar media taza de agua, media taza de jugo de cereza ácida y una cucharada de magnesio en polvo. Todo ese mix, según se ha ido diciendo, provocaría el sueño hasta a personas que sufren con frecuencia insomnios largos.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Count se puso en contacto con la especialista en sueño de la ciudad de Nueva York para preguntarle su opinión y se vio sorprendido por su respuesta. "Creo que es muy inteligente", aseguró al citado medio, añadiendo que hasta podría comenzar a recomendar esta receta a algunos de sus pacientes. Según explicó, el magnesio fomenta la reducción del estrés mejorando el sueño, mientras que el jugo de cereza contiene triptófano y melatonina, que se sabe que regulan el sueño.

El comunicador entonces se dirigió a probarlo. Tras mucho esfuerzo, consiguió polvo de citrato de magnesio y lo preparó para consumirlo una hora antes de acostarse, es decir, tal y como se cuenta.

Count, tras probarlo, lo define como "amargo" y tras terminárselo casi se fue a dormir. El resultado fue que durmió siete horas seguidas de forma ininterrumpida, algo que no siempre consigue. Además, se durmió al momento de acostarse mientras confiesa que de normal le lleva una hora hacerlo.

"La mayoría de las noches me despierto temprano y doy vueltas y vueltas en un sueño medio durante el resto de las horas, hasta que finalmente me levanto con almohadas y mantas esparcidas por la habitación. Sin embargo, con la ayuda de este cóctel dormí profundamente y sólo me desperté con el sonido de mi despertador", afirma.

Además, reconoce que no sufrió ni calambres ni diarreas, dos efectos secundarios que puede provocar el magnesio.