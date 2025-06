Un cliente se deja la llave en el asiento, el taxista lo busca por toda Barcelona y cuando lo encuentra se lleva el sorpresón de su vida

El usuario de TikTok @elmorocatalan, que trabaja como taxista en Barcelona, ha contado cómo unos clientes le han dado la mayor propina que le han dejado en toda su vida.

"He cogido a unos clientes y los he dejado, me han subido otros, luego otros. Y los segundos me han dicho: 'Oye, aquí hay una llave de un Mercedes'. Eran las típicas llaves potentes de Clase G y Clase GLC", relata el conductor.

"He empezado como a recordar de quién eran. Iban al depósito de aquí de la grúa de Barcelona. He llamado al depósito, me han dicho que no había ido nadie preguntando. He llamado a la urbana, tampoco. Dando vueltas por la ciudad a ver si los veía, nada", cuenta.

"He ido al hotel donde los había cogido, aparco el coche, me espero un minuto, voy a entrar y justamente pasan ellos. Y les digo: 'He hecho todo lo posible para encontraros, me sabía muy mal que no me pudierais localizar, he preguntado en grupos de taxis...'. Me dice: 'Ven conmigo al banco", rememora.

"Y el chaval me saca 200 pavos de propina. Vaya maldita locura. 200 pavos. Me he quedado flipando. Me dice: 'Ven, que te enseño el coche'. He bajado con ellos y era un clase G blanco, pepino. Qué alegría", celebra el taxista.