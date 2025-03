Un técnico superior en dietética dice que este producto lo tenemos casi todos en casa y es de lo peor del sector

El Técnico Superior en Dietética, conocido en TikTok como @Microbiotadesdecero ha lanzado una fuerte advertencia sobre un producto de supermercado que muchos tienen en su casa, considerándolo como uno de los peores productos del sector de la alimentación.

"Lo creas o no, has utilizado con total seguridad uno de los peores productos que jamás se han creado en el sector de la alimentación. De hecho, es bastante probable que ahora mismo esté en tu casa", ha expresado el dietista al principio del vídeo, que hasta el momento ha cosechado casi 400.000 visitas y 5.000 'me gusta'.

Utilizando el suspense y un ejemplo visual, ha ido desentrañando de qué producto se trata, primero hablando de la composición. "Comenzamos bien con un 54,3% de sal, bien de glutamato monosódico, un poquito de almidón de maíz...", ha enumerado.

También ha advertido que lleva grasa vegetal de palma, un 8% del total. "Llega la chicha, llega lo bueno, el pollo... Un 6% de pollo y, finalmente, aromas en cantidades mínimas", ha expresado.

"Ojo, entre cebolla, perejil, tomate, apio, puerro y alguna verdura más, entre todos suman algo menos de un 1%", ha rematado, revelando que se trata de la popular pastilla de caldo de pollo de corral Avecrem.

Reacciones han surgido bastantes, con opiniones de todo tipo. "Que sepáis que hay pastillas de Avecrem 100% natural, sin glutamato, colorantes o conservantes y con aceite de oliva", ha expresado el usuario @liadillas.