El cartel promocional que cuelga una peluquería dicen que ya es de matrícula de honor en marketing

La peluquería Alberto Comin ha arrasado en redes sociales después de que el usuario @Jorgeluca82 publicara en un tuit la imagen de un cartel que han colgado en el local para promocionar sus cortes de pelo. Algunos ya los han calificado como unos genios del marketing y otros destacan que han sabido aprovechar la actualidad para venderse.

El protagonista no es otro que Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, del que se ha hablado en las últimas semanas después de protagonizar un lamentable incidente durante los minutos finales del partido contra el Huesca, al propinar un puñetazo al jugador Jorge Pulido.

En el cartel aparece el propio Andrada cortándole el pelo a Pulido y justo debajo las frases "cambia tu estilo de un corte" y "hacemos estilos cortos de señora y chicas". La imagen ha acumulado ya más de 131.000 visualizaciones y más de 8.000 ‘me gusta’ en apenas 24 horas. Las reacciones no han tardado en llegar y muchas han sido unánimes: "Sublime, óleo sobre lienzo aplicado al marketing".

"Esa peluquería es increíble, el año pasado tenía a Trump con Putin", ha desvelado el usuario @flickthefranfur. El cartel ha encantado en redes sociales, aunque el local podría tener problemas legales por derechos de imagen.

Sanción histórica: 12+1 partidos

El árbitro Dámaso Arcediano Monescillo recogió en el acta qué pasó en el campo con Andrada: "En el minuto 99, tras ser expulsado por doble amonestación, el jugador nº 1 del Real Zaragoza, D. Esteban Maximiliano Andrada, antes de abandonar el terreno de juego, se dirigió de forma violenta y agresiva hacia el jugador nº 14 de la SD Huesca, D. Jorge Pulido Mayoral, corriendo y saltando hacia él, a la vez que le propinaba un puñetazo en la cara con uso de fuerza excesiva, derribándole al suelo y originándole un hematoma en el pómulo izquierdo. Como consecuencia de estos hechos, se produjo una tangana entre jugadores, teniendo que ser sujetado por miembros de ambos equipos y por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para ser conducido a vestuarios".

Por ello, el Comité de Disciplina de la RFEF le ha sancionado con 12 partidos, basándose en el artículo 103 del Código Disciplinario relacionado con las agresiones. Le aplican el máximo castigo, además de un partido más por la tarjeta roja.