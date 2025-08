Una argentina da la respuesta más demoledora a una española que criticó lo que vio en los súper de aquel país

Una usuaria de TikTok de Argentina ha respondido con toda contundencia a otra española que se mostró escandalizada por los llamados "octógonos", unos sellos de advertencia que se utilizan en el etiquetado frontal de alimentos y bebidas procesados y ultraprocesados de aquel país para indicar el exceso de azúcares añadidos, sodio, grasas totales, grasas saturadas y calorías.

"¿Qué les pasa a los españoles que vienen a Argentina y se ponen a criticar absolutamente todo?", se empieza preguntando la usuaria, que deja claro que está a favor de que la gente vaya a su país: "Incluso de que utilice nuestros servicios, incluso si hay gente que viene acá a vivir y se pone a estudiar en la UBA y se dan cuenta de lo prestigiosa y buena que es o los prestigiosos que son nuestros médicos".

"Banco completamente eso. No voy a ese caso. Me refiero a las personas, y digo españoles porque vi varios españoles, que vienen a nuestro país y se ponen a criticar todo", aclara.

"Hay una que viene y dice: 'No puedo creer lo horrible que es comprar en un supermercado en Argentina porque todos los productos de repente son no saludables'. De repente no, nena, todos esos productos si dice que tienen exceso de grasa es porque tienen exceso en grasa, que vos vivas en una fantasía y creas que son resaludables bueno, problema tuyo", subraya.

"Pero si dice exceso en grasa es porque tienen exceso en grasa, si tiene mucho sodio es porque tiene mucho sodio y tan saludables no son, mi amor. Encima hace vídeos criticando. Te estás lucrando con nuestro país. No te metas con los octágonos", citica.