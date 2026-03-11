La UE lanza TraceMap, una plataforma de IA para reforzar la lucha contra el fraude agroalimentario

Unos clientes consultan los precios de unos alimentos en el supermercado de la cadena Continente Telheiras, el 18 de abril de 2023, en Lisboa (Portugal).

La Comisión Europea (CE) ha presentado una nueva plataforma de inteligencia artificial (IA) llamada TraceMap, con la que pretende acelerar la detección de fraude alimentario, alimentos contaminados y brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos en toda la Unión.

En consonancia con las estrictas normas de seguridad de la UE para los alimentos y los productos importados, esta nueva herramienta reforzará la seguridad de los consumidores y ayudará a las autoridades nacionales a trabajar de manera más eficaz, innovando en la forma en que evaluamos, detectamos y respondemos a los riesgos de seguridad alimentaria y a las actividades fraudulentas, informa la CE.

TraceMap utilizará IA para:

Mejorar las evaluaciones de riesgos de seguridad alimentaria mediante la racionalización del acceso y el análisis de datos críticos.

Identificar rápidamente los vínculos entre los operadores y los envíos.

Supervisar toda la cadena de suministro agroalimentario, una vez identificado un riesgo, lo que permite una recuperación más rápida de productos inseguros o fraudulentos.

TraceMap es accesible desde ya, de inmediato, para las autoridades nacionales de todos los Estados miembros, lo que les permite orientar mejor los controles y llevar a cabo investigaciones más exhaustivas, sin necesidad de recursos adicionales.

Utilizará, indica el gobierno europeo, los amplios datos de los sistemas agroalimentarios de la UE ya existentes para realizar un seguimiento rápido de los patrones comerciales y los flujos de producción. La plataforma mejorará la precisión de la detección, acelerará la localización de operadores sospechosos y ayudará a los investigadores a hallar el fraude alimentario y los brotes transmitidos por alimentos. Así se eliminarán rápidamente del mercado los productos no conformes, dando más garantías al consumidor.

Lo que aporta

TraceMap faculta a los Veintisiete, además, a "colmar lagunas, abordar vulnerabilidades y reforzar sus medidas de lucha contra el fraude" en el sector agroalimentario. También permitirá un mejor control de las mercancías importadas, en consonancia con las medidas reforzadas establecidas en la Visión para la Agricultura y la Alimentación.

TraceMap ha sido creado por la Comisión, utilizando tecnología de IA que procesa, estructura e interpreta datos de diferentes plataformas de gestión de la seguridad alimentaria en toda la UE, incluidos el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) y el Sistema Experto y de Control del Comercio (TRACES). Recientemente se utilizó una versión piloto de TraceMap para apoyar la identificación y recuperación de fórmulas de leche infantil hechas con aceite ARA contaminado de China.

El comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Oliver Varhelyi, ante la prensa en el edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea en Bruselas, el 2 de julio de 2025. Thierry Monasse / Getty Images

Olivér Várhelyi, el comisario húngaro de Salud y Bienestar de los Animales, señala que "TraceMap es un avance que revolucionará la capacidad de la UE para reaccionar ante las crisis de seguridad alimentaria y luchar contra el fraude alimentario". A su entender, "permitirá una detección más rápida del fraude alimentario y de aquellos que intentan eludir nuestras condiciones de importación" y "proporcionará una mejor coordinación entre los Estados miembros y una mayor protección tanto de los agricultores como de los consumidores de la UE".

"Se trata de una infraestructura crítica para la prevención y el control de crisis y debe ayudar a impulsar la confianza de todas las partes interesadas en nuestros sólidos sistemas de seguridad alimentaria", concluye.