Una argentina dice todo esto de los desodorantes españoles y los españoles saltan indignadísimos

Las palabras que una joven argentina ha dedicado en TikTok a los desodorantes que se venden en España está provocando una enorme polémica en esa red social.

"Si vienen a España, mi única recomendación y la más importante es que se traigan desodorante de Argentina o desde donde vengan", empieza afirmando.

"Tráiganse desodorante porque acá los desodorantes, no sé por qué, pero no funcionan tan bien, mucho menos en verano. Y no sé, no sé, como que no son tan fuertes como los que que hay en Argentina. Y bueno... nada, eso, tráiganse un desodorante de argentina y cuídenlo como oro.

"Hay alternativas mejores que los desodorante normales o con aluminio. Vete a una farmacia y compra Perspirex, no es un desodorante es un antitranspirante, funciona bloqueando los canales del sudor, básicamente donde te lo echas reduces el sudor, a casi cero", dice una persona.

"No sé qué es lo que quieres decir que no funcionan. Aquí el desodorante funciona en invierno y en verano. Que vosotros en vuestros países utilicéis otro tipo de de productos me parece perfecto y respetable, pero no vengas a decirnos que se traigan de otros países porque aquí das como a entender entre entre líneas que no nos cuidamos la zona íntima", avisa otro.