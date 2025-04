Una azafata cuenta cómo le asignan los vuelos y es muy distinto a lo que muchos pensaban

La azafata española @alimolins ha contado en TikTok cómo funciona todo el tema de la asignación de vuelos: "Lo que pedí versus lo que me han dado". Ha explicado que este mes tenía prioridad 4 pero que el sistema no le hace caso "pero no pasa nada" porque este mes le gustan los destinos.

Ha explicado que es la recta final para su boda y ha pedido destinos con buenas dietas "para ahorrar un poquito" y ha elegido Los Angeles porque sabe que la van a mandar a Estados Unidos pero le han dado Seattle, que le encanta porque no había ido nunca.

Después pidió Zurich y Ginebra, que no se los han dado, pero sí Niza, que también tiene buenas dietas "y era un destino nuevo al que quería ir".

Por último le han dado Manila, aunque no lo pidió, pero también le gusta mucho aunque sólo ha ido una vez: "No pude disfrutar mucho porque salí a cenar por ahí y no vi nada. A ver si aprovecho".

Tiene también dos ida y vuelta que va a cambiar y un curso para bussiness, que dura cinco días, razón por la que tiene tan pocos vuelos este mes. De este modo ha explicado algo quizá desconocido para muchos, que las azafatas piden vuelos y la compañía después decide si asignarle ese vuelo o si darle otro.