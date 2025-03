Una chica enseña la romántica manera con la que su novio le pide matrimonio: el sueño de muchas

La usuaria de TikTok Ella McGivern (@ella.writes.alot) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social enseñando cuál ha sido la romántica manera con la que su novio le ha pedido matrimonio.

"Cuando tu novio te propone matrimonio con una cita de tu libro favorito", ha comentado McGivern en su vídeo, el cual ha superado ya dos millones de visualizaciones, 352.000 me gustas y más de 2.300 comentarios.

En concreto, la usuaria ha publicado una foto de ella con el anillo de prometida y sujetando su libro favorito, la novela de fantasía Seis de cuervos, la cual ha utilizado su novio para pedirle de matrimonio.

En concreto, su pareja ha subrayado en rosa una cita de su libro favorito en la que se describe a un chico enamorado y, al final del párrafo, el novio le ha escrito al lado en boli: "¿Quieres casarte conmigo?".

"Este es sin duda el mejor día de mi vida", ha asegruado la chica, enormemente emocionada con el detalle de su novio. Una emoción que han compartido también muchos usuarios de la red social, quienes han elogiado la original pedida de mano.

"Esa chica ya ganó porque está viviendo el sueño de todas las lectoras"; "To be loved is to be seen"; "Cansado de ser espectador", han comentado algunos usuarios en la sección de comentarios.