Una española cuenta cuánto cobra como Au Pair en EEUU y provoca cientos de comentarios

La usuaria de TikTok @marionsfalomi, española que vive en Estados Unidos, ha provocado cientos de comentarios tras contar cuánto cobra trabajando en ese país como au pair, una expresión que hace referencia a las personas que viven en un país extranjero, al cuidado de niños o en labores domésticas, a cambio del alojamiento y la manutención.

"Soy una española viviendo en Estados Unidos y estoy cobrando mil dólares al mes. Y, sí, vas a pensar: tú sueldo es una basura. Y eso es lo que dice la mayoría de las au pair en EEUU, que cobramos muy poco. Pero, espera, que te digo lo que realmente cobramos y que la mayoría de au pairs no te cuentan", asegura.

"Para que sepas lo que cobro al mes: mil dólares al mes como au pair sólo por trabajar. Me pagan alojamiento en mi zona con una casa con piscina, cine, un lago... muchas cosas no bajan de 1.600 dólares al mes al mes ni de broma", señala.

"Tengo un coche que no sé cómo ponerlo, me pagan el seguro del coche, que al mes son unos 300 dólares, me pagan la gasolina del coche, 400 dólares de gasolina fácil. La comida, toda. ¿500 dólares? Me pagan el móvil, 60 dólares al mes", enumera.

Por eso, acaba echando cuentas y afirmando: "Nuestro sueldo total, al menos aquí en Georgia sería de 3.860 dólares por 45 horas semanales, máximas de 10 horas al día. Nos estarían pagando la hora, más o menos, a unos 22 dólares".

En los comentarios, la propia usuaria ha aclarado algunos de los aspectos que más han llamado la atención. Por ejemplo, son muchos a los que les extraña la cantidad de gasolina que gasta: "Tengo un Lexus enorme y conduzco dos horas diarias".

Otra persona dice: "Amiga, tú y yo sabemos que mil dólares al mes no dan para nada". "A mí sí, la verdad ahorro más de 800 cada mes", responde ella.