Una española cuenta cómo le han echado de su trabajo en un Zara de Suiza: "Me parece una jugada rastrera"

La usuaria de TikTok @anamarinalasso, española que vive en Suiza, ha contado las razones por las que le echaron de su trabajo en un Zara de Zúrich.

Según explica en un vídeo en la red social, "tú cuando entras a trabajar en cualquier trabajo aquí en Suiza tienes tres meses de prueba": "Si el empleador o el empleado quiere dejar de trabajar, puedes avisar con una semana de antelación. A partir de los tres meses, tanto tú como tu empleador tenéis que avisar con un mes de antelación".

"En enero cerraba el Zara porque lo van a reformar. Nos dicen que a todos nos van a reubicar en otros Zara de Zúrich. Yo ya tenía la mosca detrás de la oreja porque aquí somos muchos y cómo nos van a reubicar a todos. Nos obligaron a coger vacaciones en esta época de la reubicación para no tener que reubicar tanto y a todos nos habían dicho las vacaciones menos a las personas que estábamos en periodo de prueba", relata.

"A mi jefa ya le estaba preguntando dos semanas antes de cerrar: '¿Me puedes decir las vacaciones?'. A algunos de los que estábamos en prueba nos avisan con una semana de antelación porque justo la semana siguiente iban a cerrar. ¿Qué hicieron? A mí me parecer la jugada más rastrera del mundo, pero no pasa nada, encuentro trabajo en dos días y ya tengo otro trabajo", asegura.

"Creo que me echaron a mí y otros no porque desde el primer momento dije que nada más voy a trabajar 24 horas a la semana, que es el contrato que te hacen, pero siempre intentan, si les conviene, pues un día te llaman, quieren que seas flexible y yo no lo soy. Yo digo no puedo y no puedo. Creo que es una de las razones por las que me echaron, así que si no queréis que nos echen del trabajo os recomiendo que seáis flexibles", aconseja.