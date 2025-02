Una española cuenta cómo y por qué le ha echado de casa su familia de acogida en Londres: tremendo

La usuaria de TikTok Minerva García ha contado cómo y por qué le ha echado de su casa de Londres su "host family", aquella familia que acoge a voluntarios internacionales (normalmente estudiantes) a cambio de que cuiden a sus hijos o cumplan una serie de tareas.

"Baja un dedo si tu host family te mandó un mensaje de WhatsApp diciéndote que te tenías que ir de la casa puesto que el padre había perdido el trabajo y que entonces no te podían sustentar anymore y tuviste que hacer las maletas deprisa y corriendo mientras llamabas con siete ataques de pánico, aparte de a tus amigas para desahogarte un poco, a la vecina para ver si te podías quedar con ella", relata la usuaria.

"He llorado, he llorado mucho, porque estoy en un país que no conozco, porque soy estudiante y no me puedo volver a España por muchas razones y esa gente no tuvo empatía, me lo dijo a través de WhatsApp, me lo dijo de muy malas formas a través de WhatsApp, me dio un ultimátum y encima, encima, tenía suficiente y yo no soy considerada, cuidado, eso es lo que me acabaron diciendo", se lamenta.

"Mi vecina esa, lo más grande, no cualquiera mete a un vecino que conoces de hace un par de meses en su casa y ella lo ha hecho. También he de decir que me dieron un ultimátum de dos semanas para irme, alegando que no me podían sostener, pero en vez de sentarme a hablar como una persona civilizada me lo dijeron todo por WhatsApp de malas formas y que yo no tenía consideración con su familia por estar yéndome con la vecina que está 20 metros más para allá", subraya.

En los comentarios, algunos usuarios cuentan experiencias parecidas. Por ejemplo, una persona dice: "A mí me pasó lo mismo. Lo mejor que me pasó. A veces las desgracias son una señal de que era lo mejor que te podía pasar. Va a ser duro, pero los españoles lo somos mucho más".

Y otra señala: "Ser aupair es difícil, yo también me tuve que ir de mi primera familia. Me trataban de chacha".