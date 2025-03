Una española cuenta lo que le van a pagar por un trabajo "de lo más rándom" en Australia

La creadora de contenido Henar Diaz (@henardiazz), una chica española que vive en Australia, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuánto le van a pagar por un trabajo "de lo más rándom"

"Mira, que me van a pagar 50 dólares al día por un trabajo ultra random en Australia, yo te lo cuento. Me contactaron por una plataforma de trabajos esporádicos de un día para, en teoría, repartir flyers", ha relatado la española.

"Y pagaban súper bien, entonces yo dije: oye, mira, por un par de horas al día tampoco me muero. Me viene bien la pasta, que dentro de nada me voy de Australia", ha proseguido la tiktoker.

"La cosa es que cancelaron de repente el trabajo en la plataforma, me contactaron por fuera, todo un poquito extraño. Y me dijeron: necesitamos que vengas mañana a las tres a una entrevista aquí. ¿Pero una entrevista para qué? Si era una cosa casual. Ya, es como un meeting, te lo pagamos, no te preocupes.", ha contado la usuaria.

"Llego, hay una sala de estas de reuniones gigantes con mil sillas vacías, y digo: si venía justa de tiempo, los australianos normalmente pues son gente que ya no llega tarde", ha explicado la española.

La cosa es que poco a poco empieza a llegar gente y nos empiezan a contar que es una asociación de abogados y de protección de los derechos de los compradores de casas. Una cosa rarísima.

Que dicen que últimamente en este estado de Australia no son muy honestos la gente con el tema de los precios y que se inflan una barbaridad. Entonces quieren hacer, ahora que vienen las elecciones, una campaña como de street marketing.

Y básicamente mi función es estar al lado del cartel, porque el cartel se sostiene solo. Tengo que ponerme donde me digan, cada día en un sitio, durante un par de horitas. me pagan 50 pavos la hora por literalmente ser cuidadora de carteles.

Voy a dejar aquí el cartel. Yo creo que no hay nada raro. Todos estamos a favor de que haya más transparencia en la compra-venta de casas. No lo sé. Así que bueno, me voy ahora mismo a por mi primer turno. No sé si me estarán estafando.

"No sé si esto será verdad, pero yo por si acaso lo hago. Que me viene muy bien el dinero. 50 pavos la hora por hacer esto durante una semana, dos horas al día. Vamos, dámelo. Un besi", ha concluido la tiktoker.