Una española entra al metro en Alemania, dice "hola" y la reacción de la gente es tremenda
Álvaro Palazón
Una española entrando en el metro en Alemania
Cada vez es más habitual ver a españoles viviendo o de vacaciones en Alemania. A 1 de enero de 2025, según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 193.518 ciudadanos españoles residiendo en el país. 

La cifra es superior con respecto al año anterior y ha aumentado un 2,8% lo que convierte a Alemania en uno de los países con mayor número de residentes españoles en Europa, una cifra que lleva 10 años subiendo. 

La integración de los españoles parece cada vez mayor y a pesar de que los partidos ultranacionalistas están creciendo en toda Europa nadie puede resistirse a un sonoro "hola". 

En redes se ha viralizado un vídeo de 16 segundos de una española entrando al Metro de Berlín y diciendo "hola" por todos los vagones por los que pasa. Lejos de que nadie se disguste, todo el tren le devuelve los saludos con simpatía y con algún que otro "buenos días". 

Alemania, pendiente de España

Los diarios alemanes están muy pendiente de lo que ocurre en España y buena prueba de ello es el artículo que publicó hace unos días el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, fundado en 1949 y uno de los más vendidos de ese país con una tirada diaria de más de 170.000 ejemplares. 

Este medio se hizo eco de la última encuesta del CIS del mes de octubre en España donde se decía que para el 21,3% de la población española los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

El rotativo dedicó un artículo a analizar la situación de España que titula: "La democracia está en peligro". "Hace cincuenta años murió el dictador Francisco Franco. Hoy, los escándalos políticos, la pérdida de confianza y la nostalgia por Franco amenazan el legado democrático de España", decía en su texto Hans-Christian Rößler, que es el corresponsal en España del periódico alemán. 

