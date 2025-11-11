Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
En Alemania ven que el 21% de los españoles añora el franquismo y reaccionan con una frase tan demoledora como preocupante
Hablan de "una España profundamente dividida".

Francisco Franco, saludando.Getty Images

El periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung, fundado en 1949 y uno de los más vendidos de ese país con una tirada diaria de más de 170.000 ejemplares, ha lanzado una demoledora sentencia tras la última encuesta del CIS, que señala que para el 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

El rotativo dedica un artículo a analizar la situación de España que titula: "La democracia está en peligro". "Hace cincuenta años murió el dictador Francisco Franco. Hoy, los escándalos políticos, la pérdida de confianza y la nostalgia por Franco amenazan el legado democrático de España", dice el autor del texto, Hans-Christian Rößler, que es el corresponsal en España del periódico alemán.

El Frankfurter Allgemeine alerta de que un número creciente de españoles está perdiendo la fe en el estado de derecho y en sus políticos" y señala, por ejemplo, que la gestión que Carlos Mazón hizo del desastre de la DANA provocó unas protestas tales que le han llevado a la dimisión, lo cual es "inusual en una España profundamente dividida".

"Sus maniobras reforzaron la fatal impresión de que a los políticos solo les preocupa su propia supervivencia", dice el texto, en el que se recuerda que tras la DANA llegó "un gran apagón y, en verano, devastadores incendios forestales": "Una vez más, los políticos se enfrascaron en acusaciones mutuas en lugar de tomar medidas conjuntas y decisivas".

"El gran vencedor es Vox"

"La reacción es la antipolítica, y el gran vencedor es el partido populista de derecha Vox. Sin apenas esfuerzo, se acerca al 20% en las encuestas. Vox puede prometer cualquier cosa a los votantes descontentos sin tener que demostrar que puede cumplirla", advierte el periódico alemán. 

Además, avisa de que "los jóvenes españoles, especialmente los hombres, se sitúan políticamente más a la derecha que nunca" y "rechazan a los partidos que construyeron su democracia": "Los jóvenes, en particular, se sienten abandonados por quienes ostentan el poder".

"También crece la nostalgia por Franco"

Pero hay más: "Al mismo tiempo, la clase media se reduce, a pesar de que la economía española crece más rápido que casi cualquier otra en Occidente. Sin embargo, muchos apenas perciben este crecimiento".

Tras explicar todas esas situaciones, la conclusión del Frankfurter Allgemeine Zeitung es tan demoledora como preocupante: "España tiene motivos para celebrar su democracia. Sin embargo, a medida que crecen las dudas sobre la capacidad de quienes ostentan el poder, también crece la nostalgia por Franco. Una quinta parte de la población recuerda su régimen con cariño o con mucho cariño. El diecisiete por ciento de los jóvenes españoles considera que la democracia actual es inferior a los años de opresión de la dictadura, que ellos mismos no vivieron".

