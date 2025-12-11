Una española hace un examen en Noruega y explica el sistema de notas que tienen allí: olvídate de sacar un 10

Noah Taboada es una profesora española en un cole internacional en Noruega que se ha hecho popular en las redes sociales porque explica aspectos muy llamativos de su día a día en aquel país, que llama mucho la atención de los españoles.

De hecho, la percepción que se tiene de Noruega en España es de un país muy avanzado en cuanto a derechos sociales y con un sistema de educación puntero. Es cierto que ese estado ha sido tradicionalmente uno de los más potentes en el informe PISA, manteniéndose sobre la media de la OCDE, pero los resultados de 2022 marcaron una caída, y ahora ocupa unos puestos de entre el 32 y el 24.

En todo caso, Noah Taboada muestra cómo es allí el sistema educativo y muchos de los métodos de enseñanza llaman la atención, como cuando explicó cómo había enseñado a sus alumnos con espaguetis cómo funcionan las diferentes formas de Gobierno.

Ahora, la docente española ha compartido cómo son los exámenes en Noruega, que según dice, "no te obligan a memorizar": "Trabajo de profesora aquí, pero también he estado estudiando un curso de matemáticas y hoy tenía el examen. Quería aprovechar para contaros un poco cómo funciona este tema de evaluar aquí en Noruega".

Se prioriza que lo entiendas y no memorizar

"Por mi experiencia, tanto dando clases como cuando fui estudiante de Erasmus y ahora, he visto que aquí se prioriza muchísimo más que entiendas lo que estás haciendo y sepas explicarlo a que sepas memorizar conceptos sin sentido", subraya.

"Hoy para mi examen tenía que hacer una presentación y luego tenía que contestar a preguntas abiertas sobre todo lo que hemos dado en el curso", explica.

Suspendes si sacas una F

Taboada pone el foco en el sistema de puntuación: "Luego también es bastante diferente en cuanto a las notas porque, por ejemplo, los trabajos que he tenido a lo largo del semestre me los han evaluado con un aprobado o no aprobado y el examen es lo único que me han evaluado con una nota numérica, en este caso va de la A a la F. Es decir, del 1 al 6 y sólo suspendes si sacas una F o un 1. Yo al final he sacado una B, que es como un 8,5, así que estoy muy contenta".