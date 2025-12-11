Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una española hace un examen en Noruega y explica el sistema de notas que tienen allí: olvídate de sacar un 10
Virales
Virales

Una española hace un examen en Noruega y explica el sistema de notas que tienen allí: olvídate de sacar un 10

De la A a la F.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
noruega
Un momento de la publicación de @noahtaboada.TIKTOK / @noahtaboada

Noah Taboada es una profesora española en un cole internacional en Noruega que se ha hecho popular en las redes sociales porque explica aspectos muy llamativos de su día a día en aquel país, que llama mucho la atención de los españoles.

De hecho, la percepción que se tiene de Noruega en España es de un país muy avanzado en cuanto a derechos sociales y con un sistema de educación puntero. Es cierto que ese estado ha sido tradicionalmente uno de los más potentes en el informe PISA, manteniéndose sobre la media de la OCDE, pero los resultados de 2022 marcaron una caída, y ahora ocupa unos puestos de entre el 32 y el 24.

En todo caso, Noah Taboada muestra cómo es allí el sistema educativo y muchos de los métodos de enseñanza llaman la atención, como cuando explicó cómo había enseñado a sus alumnos con espaguetis cómo funcionan las diferentes formas de Gobierno.

Ahora, la docente española ha compartido cómo son los exámenes en Noruega, que según dice, "no te obligan a memorizar": "Trabajo de profesora aquí, pero también he estado estudiando un curso de matemáticas y hoy tenía el examen. Quería aprovechar para contaros un poco cómo funciona este tema de evaluar aquí en Noruega". 

Se prioriza que lo entiendas y no memorizar

"Por mi experiencia, tanto dando clases como cuando fui estudiante de Erasmus y ahora, he visto que aquí se prioriza muchísimo más que entiendas lo que estás haciendo y sepas explicarlo a que sepas memorizar conceptos sin sentido", subraya.

"Hoy para mi examen tenía que hacer una presentación y luego tenía que contestar a preguntas abiertas sobre todo lo que hemos dado en el curso", explica.

Suspendes si sacas una F

Taboada pone el foco en el sistema de puntuación: "Luego también es bastante diferente en cuanto a las notas porque, por ejemplo, los trabajos que he tenido a lo largo del semestre me los han evaluado con un aprobado o no aprobado y el examen es lo único que me han evaluado con una nota numérica, en este caso va de la A a la F. Es decir, del 1 al 6 y sólo suspendes si sacas una F o un 1. Yo al final he sacado una B, que es como un 8,5, así que estoy muy contenta".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 