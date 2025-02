Una española va a una farmacia en la India y esto es lo que se encuentra

La creadora de contenido Sara Ardi (@sara_ardi), una influencer española que está de viaje en la India, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cómo es una farmacia en la India.

En concreto, la española ha tenido que acudir a esta farmacia para comprar un remedio para varias picaduras de araña que le han picado en distintas partes de la cara durante la noche,

"Cómo es una farmacia en la India", ha comenzado la creadora de contenido en el vídeo, el cual ha superado ya las 12.000 millones de visualizaciones, 760.000 me gustas y los 8.000 comentarios.

"Esta noche me ha picado una araña en el ojo y en el labio", ha explicado la tiktoker, enseñando sus picaduras, pudiendo verse como se le ha hinchado el ojo derecho y se le ha puesto morado el labio.

"¡No! Pero esa es más grande. ¿Por qué todas vienen a mí puñetera cama?", ha manifestado la española mientras enseñaba como subía una araña por su colchón, el cual está a ras del suelo.

Pero lo más llamativo ha sido la farmacia en sí, la cual estaba llena de cajas apiladas. Tras contar su situación, el dependiente le ha entregado a la influencer una de las cajas con una pomada, no sin antes golpearla sobre la mesa.

Además, también ha sido muy impactante la atención de los trabajadores del local, quienes han atendido a la usuaria casi sin dirigirle la palabra e incluso equivocándose la primera vez. "Les he tenido que enseñar una foto de la araña porque no sé qué me habían traído", ha comenatdo Ardi.

"El golpe de la mesa son las indicaciones de qué hacer con la araña"; "La atención al cliente es su pasión"; "A mí me pica una araña por allí y voy cogiendo mi avión de regreso", han comentado algunos usuarios.