Una española tiene que irse de una cafetería en Corea al encontrarse este comportamiento que cada día está más de moda
"Yo he visto a mujeres tirarse al suelo y hacer pataletas a su novio en la calle".
La creadora de contenido Aïda vert (@aidavert), una chica española que vive en Corea del Sur, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando por qué ha tenido que irse de una cafetería al encontrarse un comportamiento común entre algunas mujeres del país que la ha hecho estar de lo más incómoda.
"Hay un comportamiento coreano que me parece tan preocupante... Y nunca he hablado de esto en redes sociales. Necesito desahogarme porque he tenido una situación en la que me he tenido que ir de una cafetería por esto", ha comenzado relatando la española.
"Me he ido por voluntad propia pero porque no aguantaba más, ni siquiera podía concentrarme en lo que estaba haciendo. No sé si habéis escuchado hablar de aegyo, seguro que muchas personas sí, otras muchas seguro que no, pero básicamente es como se designa aquí en Corea el comportamiento como de bebé, cute'", ha explicado.
"Que ya esa frase lo dice absolutamente todo... En cierta medida sí veo el punto de que sea cute, yo soy la primera que cuando estoy con el chico que me gusta o con mi pareja suelo actuar más en modo cute que en modo distante, fría... Pero es un cute en plan normal, no sé cómo explicarme, pero vamos, es un cute normal", ha manifestado Aïda.
"Pero es que el punto para mí no es comportarse cute o no, para mí el punto es comportarse al nivel que no sé, si solo te escucho, si eres una niña de cinco años o eres una mujer de entre 20 y 35", ha censurado la tiktoker.
"Primero, por parte de las mujeres no puedo entender en qué momento tú te pones en una posición en la que adoptas un comportamiento de niña tan, tan, tan pequeña que honestamente me parece ridículo", ha señalado la usuaria.
"La chica que yo tenía sentada al lado con su novio en la cafetería y por lo que yo me he ido de la cafetería porque estaba sintiéndome súper incómoda, literalmente estaba haciendo ruidos de bebé", ha comentado, tratando de imitar los sonidos.
"Había una mesa al lado que tenía dos niños de unos cinco y ocho años aproximadamente que eran más maduros que esta muchacha, que estoy segura de que si no tenía mi edad, como mucho tenía dos o tres años menos que yo", ha apuntado la española.
"Yo he visto a mujeres tirarse al suelo y hacer pataletas, como cuando hacías tú cuando tenías cuatro o cinco años, a su novio en la calle. No lo puedo entender. Yo no puedo entender en qué momento una mujer adopta ese comportamiento y le parece que es atractivo y correcto", ha criticado Aïda.
"Pero es que no me voy a quedar ahí, porque es que lo que me parece todavía más preocupante es que los hombres encuentren eso atractivo", ha subrayado la creadora de contenido.
"Yo no sé cómo decir esto de una forma fina y de una forma no criticante y juzgona, pero de que te guste ese comportamiento y te parezca atractivo a la pedofilia hay un paso y una línea muy fina y muy turbia que no sé si me apetece seguir tocando en este vídeo, sinceramente", ha reflexionado.
"Porque de verdad que los hombres, -evidentemente no todos, no todos los hombres encuentran el aegyo atractivo, gracias a Dios, al menos no a este nivel de aegyo-, pero los hombres que lo encuentran atractivo, yo realmente me planteo: ¿Qué te pasa en la cabeza? O sea, ¿tú estás bien aquí arriba?", ha preguntado de forma retórica.
"Porque que te parezca atractivo un comportamiento de niña que no llega a los 10 años cuando tú eres un señor de 35 me parece tan turbio... No tengo nada más que añadir", ha apuntado la española.
"En fin, si venís a Corea es probable que os encontréis con este tipo de situaciones, así que os aviso por adelantado para que vayáis con la mente preparada. Hay veces que de verdad es muy chocante y muy desagradable como lo que estaba viviendo yo en la cafetería", ha avisado la tiktoker.
"Y si no venís a Corea, pues esto se queda en una anécdota y un conocimiento más que podéis tener de lo que es la cultura del país y de ciertas personas porque gracias a Dios ya digo que no son todas las personas ni todas las mujeres ni todos los hombres adoptan estos comportamientos o les parecen atractivos", ha concluido Aïda.