Una española va al médico en Berlín y lo que le pasa es de película de terror: "Se ha reído de mí"

La usuaria de TikTok @mimiworkbestie, que vive en Alemania, ha contado su pésima experiencia al ir al médico en Berlín y ha asegurado que, directamente, se ha reído de ella.

"Mi médico se acaba de reír de mí en mi cara. Acabo de ir al médico aquí en Berlín, no es la primera vez que voy a este médico. Ya me conoce y además habla español. He ido con los resultados que me hice hace unas semanas sobre el test del sibo. Pagué un laboratorio privado porque sé cómo funciona esto y quería tener los resultados", empieza explicando.

"Son los resultados y salía positivo. Lo primero que me ha dicho es que por qué he tirado el dinero de esta manera, que esto no existe, que jamás ha escuchado hablar de esto. Le dije que en España hace tiempo lo tuve y dice: 'A mí España me da igual. Esto no existe, no sé por qué tiráis el dinero. Esto fuera'. Y lo ha roto", describe.

"Le digo: además de todo esto, yo soy celiaca. Y me dice: '¿Cómo que eres celiaca? ¿Dónde está la prueba?' Es una prueba que me hice hace 14 años en España. Ahora mismo no sé, la tendría que buscar. Me dice: 'Bueno, hasta que no la encuentres no hablamos", relata.

"Y yo: 'Bueno, te lo busco, no sé dónde tengo el papel físico que certifique que soy celiaca, me hicieron endoscopia, colonoscopia... todo. Realmente salió como con biopsia que soy celiaca, no es que piense que lo soy'. Dice: 'Hasta que no vea la prueba no hablamos", prosigue.

"Me he quedado... Tengo que decir que esto es algo bastante normal con los médicos de aquí, en Alemania. No me quiero meter con nadie, pero es bastante normal que cuando te encuentras mal te digan: tómate un té y relájate", se lamenta.