Una española pregunta a un alemán en Berlín por dónde se sale por la noche y la respuesta que le da este es tela

La usuaria de TikTok @ainaratheo es una española que vive en Alemania y ha contado lo que le contestó un alemán cuando le preguntó por qué zona se suele salir un viernes noche en Berlín. La respuesta fue tal que ha abierto un debate sobre el turismo, tanto allí como en España.

Preguntó por un grupo donde solía haber alemanes locales y uno respondió que en el centro "como todos los turistas", de forma algo despectiva. "Fíjate como son los alemanes con el tema del turismo, pero luego se pasan el verano en Mallorca, Italia, Grecia... Muy fuerte", ha replicado en primera instancia.

El tema es que no es la primera vez que ha escuchado algo así. "Sobre todo en zonas tipo Berlín, Hamburgo, Múnich, son sitios que atraen más turismos que otras zonas", ha revelado, entendiendo que los ciudadanos locales estén ya "hasta las narices".

"Lo pienso y no tienen ni la mitad de turismo que en España, en la que creo que hemos sido bastante abiertos con el turismo, ahora hay más revuelo por el tema de la vivienda, pero hasta ahora hemos sigo superamigables y que luego aquí (en Alemania) como que no te dejan incluirte en los sitios top, porque, claro, no eres de aquí", ha razonado.

"Qué morro tienen, de verdad", ha rematado. El abierto se ha servido en bandeja, siendo @anagomezmiranda02 la usuaria con la respuesta con más 'me gusta', tras contar su experiencia: "He estado viviendo en Alemania y son tremendamente desagradables con los extranjeros, pero han visto ellos como está Mallorca. Nosotros vamos ahí a estudiar y trabajar y ellos aquí a hacer el animal".

