Una española se queda sin comprar esto en Inglaterra por no llevar el DNI: en España no es nada normal

La usuaria de TikTok Carmen (@carmeninuk), una chica española que está actualmente viviendo en Inglaterra, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando sorprendida cuál es el producto que no ha podido comprar en una tienda por no llevar el DNI.

"No sé cómo tomarme que me hayan pedido el DNI para comprar super glue aquí en Inglaterra...", ha comentado la española, haciendo referencia al conocido pegamento que no ha podido comprar por no poder acreditar su edad.

"No sé si es algo que pasa en España o en otros países pero nos acaban de pedir el DNI", ha añadido la tiktoker, impactada tras conocer la existencia de esta medida de control para este producto en Inglaterra.

Extrañada por el requerimiento, la española le ha preguntado al dependiente cuál es la edad que se debe de tener para poder comprar este pegamento en el país, a lo que el trabajador le ha contestado que 25 años.

Tras conocer la medida, aún así Carmen le ha explicado al empleado de la tienda que ella tiene 34 años, pero esto no le ha servido para poder comprar el producto, ya que el vendedor le ha contestado que parece más joven.

"No he podido comprar super glue porque no he traído el DNI", ha concluido la española en el vídeo, el cual ha conseguido ya más 40.000 visualizaciones y más de un centenar de comentarios.