Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una española se queja de lo que está pasando en las solicitudes online de trabajo: pasa (y mucho)
Virales
Virales

Una española se queja de lo que está pasando en las solicitudes online de trabajo: pasa (y mucho)

"Así la gente no pierde el tiempo".

Juan De Codina
Juan De Codina
Una mujer durante una entrevista de trabajo.
Una mujer durante una entrevista de trabajo.Getty Images

La creadora de contenido conocida en redes sociales como @Laralladas es una de las figuras más sinceras de todo Internet. Ella misma lo sabe y lo admite en su propio perfil de TikTok, en el que ha acumulado ya más de 100.000 seguidores: "No callo ni debajo del agua". 

De entre su contenido variado, ha publicado un vídeo quejándose de lo que está pasando en los procesos de búsqueda de trabajo vía online y muchos le han dado la razón porque, tal y como señalan, pasa (y mucho).

"Lo que no puede ser es que yo, en el proceso de echar el currículum a tu tienda, cafetería o lo que sea, tenga que contestar igual a seis preguntas, las de justificar tu respuesta de ¿por qué has elegido esta empresa? ¿Qué tipo de experiencia tienes?", ha pronunciado al principio del vídeo, que ha generado más de 70.000 visitas y 7.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

Rechazada en menos de un minuto

Su queja llega porque después de rellenar una solicitud amplia, rechazan la candidatura online en apenas un minuto. "No puede ser que yo te escriba seis párrafos, currándomelo mazo, porque lo único que necesito es un trabajo, en el momento en el que envío la solicitud, en el mismo minuto... ¡Pum! Lo siento, no vamos a seguir", ha contado.

"Perdóname un momentito... Si es por algo que yo he puesto de mi disponibilidad, tú has hecho la criba automática y mi respuesta no entra dentro de lo que tú estás buscando... Te doy una idea: ¿Por qué no pones las características del trabajo?", ha añadido.

"Jornada, los días, las horas, lo que tú necesitas de mí para que yo me ahorre esas seis preguntas. Poned, no sé, lo que queréis de la gente y así la gente no pierde una mañana en haceros una redacción como si estuviese en selectividad para que la rechacen en el mismo minuto", ha concluido, tan sincera como siempre.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

Las reacciones han sido inmediatas y ya son más de 120 usuarios que apoyan todas y cada una de las palabras que han dicho: "La pregunta de cuánto querrías cobrar me mata siempre". "He llegado a ver con estos ojos tener que contestar este tipo de preguntas... ¡Haciendo un vídeo en la solicitud", ha pronunciado la usuaria Jia.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 