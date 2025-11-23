Una española se queja de lo que está pasando en las solicitudes online de trabajo: pasa (y mucho)
"Así la gente no pierde el tiempo".
La creadora de contenido conocida en redes sociales como @Laralladas es una de las figuras más sinceras de todo Internet. Ella misma lo sabe y lo admite en su propio perfil de TikTok, en el que ha acumulado ya más de 100.000 seguidores: "No callo ni debajo del agua".
De entre su contenido variado, ha publicado un vídeo quejándose de lo que está pasando en los procesos de búsqueda de trabajo vía online y muchos le han dado la razón porque, tal y como señalan, pasa (y mucho).
"Lo que no puede ser es que yo, en el proceso de echar el currículum a tu tienda, cafetería o lo que sea, tenga que contestar igual a seis preguntas, las de justificar tu respuesta de ¿por qué has elegido esta empresa? ¿Qué tipo de experiencia tienes?", ha pronunciado al principio del vídeo, que ha generado más de 70.000 visitas y 7.000 'me gusta' en apenas 24 horas.
Rechazada en menos de un minuto
Su queja llega porque después de rellenar una solicitud amplia, rechazan la candidatura online en apenas un minuto. "No puede ser que yo te escriba seis párrafos, currándomelo mazo, porque lo único que necesito es un trabajo, en el momento en el que envío la solicitud, en el mismo minuto... ¡Pum! Lo siento, no vamos a seguir", ha contado.
"Perdóname un momentito... Si es por algo que yo he puesto de mi disponibilidad, tú has hecho la criba automática y mi respuesta no entra dentro de lo que tú estás buscando... Te doy una idea: ¿Por qué no pones las características del trabajo?", ha añadido.
"Jornada, los días, las horas, lo que tú necesitas de mí para que yo me ahorre esas seis preguntas. Poned, no sé, lo que queréis de la gente y así la gente no pierde una mañana en haceros una redacción como si estuviese en selectividad para que la rechacen en el mismo minuto", ha concluido, tan sincera como siempre.
Las reacciones han sido inmediatas y ya son más de 120 usuarios que apoyan todas y cada una de las palabras que han dicho: "La pregunta de cuánto querrías cobrar me mata siempre". "He llegado a ver con estos ojos tener que contestar este tipo de preguntas... ¡Haciendo un vídeo en la solicitud", ha pronunciado la usuaria Jia.