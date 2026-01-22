Una española se va de viaje a Finlandia, alquila una cabaña y alucina por cómo es el váter: hasta le saca una comparación

Irse a Finlandia para buscar el silencio absoluto, la nieve virgen y la perfecta postal escandinava está muy bien... hasta que la naturaleza te devuelve el golpe en el sitio menos pensado. Porque el verdadero choque cultural no son los diez bajo cero, ni las palizas de coche desde Helsinki, ni el calor de la sauna. El drama empieza cuando entras al baño y descubres que, en el primer mundo, el váter funciona "como el de los gatos".

La encargada de bajarle los humos a la épica nórdica es Nerea Bartolomé. En un vídeo de TikTok que ya es pura fantasía, Nerea ha mostrado las tripas de una mökki, esas cabañas finlandesas perdidas en el mapa donde la relación con el entorno es "muy honesta". Quizá demasiado.

Nada más entrar, la realidad te da la bienvenida: zapatos fuera (eso es obligatorio) y una temperatura de diez bajo cero para que no se te olvide dónde estás. Dentro, el espacio está optimizado al milímetro, con ese aire de "todo cabe, pero no respires muy fuerte". Pero el momento estelar del tour llega al abrir la puerta del aseo. "Aquí tenemos este maravilloso baño", anuncia Nerea con una ironía que se huele desde España. Porque no hay cisterna, ni botón, ni cadena: “Aquí hay arenero. O sea, como para los gatos. Pues así”, sentencia con total naturalidad.

Y ojo, que lo suyo es supertecnología, porque en el mundo de las mökki la cosa puede ser todavía más rústica. "En otras cabañas el baño está fuera y es tierra encima. Tierra del campo", aclara para los que todavía sueñan con el lujo nórdico. El dueño de la cabaña, de hecho, no perdió el tiempo con metáforas: "Aquí pipí, aquí popó". Corto, claro y sin folclore.

Entre cocinas diminutas, una planta de arriba que es un deporte de riesgo y gente jugando al 'Yo nunca' de fondo para dinamitar cualquier intento de ponerse solemne, Nerea resume la experiencia como una "salvajera". El viaje termina como cualquier expectativa frente a la realidad: sin filtros. Bosque, sauna, paz... y un váter que se gestiona a base de arena. Finlandia no te decepciona, pero te pone en tu sitio.

