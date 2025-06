Una española que vive en EEUU cuenta la pregunta que más le hacen sobre España: refleja mucho y mal de cómo nos ven

La usuaria de TikTok @marionsfalomi, española que vive en Estados Unidos, ha explicado la pregunta sobre España que más le hacen en aquel país y que refleja bien la imagen que se tiene del país allí.

"¿Que tú entiendes el español que hablan en México? No, mira... Es la pregunta que más veces me han hecho y cada vez que me la hacen es que me sorprende más", asegura en una publicación en esa red social.

"¿Te podrías imaginar que yo les preguntase: ¿Pero tú entiendes el inglés que hablan en Inglaterra? ¿Pero en qué momento se le pasa a alguien por la cabeza preguntarme? A ver, no entiendo el español de México. Entiendo el español de Sudamérica, de Centroamérica, y de todo el mundo donde hablen español porque, quieras o no, es el mismo idioma", reflexiona.

"Pero es verdad que yo lo que le explico es que hay muchas palabas y expresiones que en cada país son distintas y que obviamente a veces te quedas como: 'What?? ¿Qué ha dicho? Porque no lo entiendes", subraya.

"Me pasa con mis amigas de Argentina o mis amigas de Colombia o México y al final uno se va acostumbrando. Es más, hasta estoy empezando a decir palabas suyas", señala.