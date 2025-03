Una española que vive con una familia de ricos en Londres dice que va a echar de menos algo que aquí no es habitual

La usuaria de TikTok @coralinediromero es una joven española que vive "en una familia inglesa de ricos", concretamente en Londres, tal y como se puede ver en las etiquetas de la publicación.

Lo curioso es que cuando se vaya de la casa hay algo que va a echar de menos. "Creo que la cosa que más voy a echar de menos va a ser esta máquina", ha dicho señalando una "máquina de pan".

El funcionamiento es sencillo: se ponen todos los ingredientes en un recipiente, en este caso harina, levadura, aceite, agua y en su caso especias y, sin remover y sin amasar, lo introduce en el aparato.

"No se menea. No se hace nada. Se mete", ha explicado. Pasadas unas horas ha mostrado el resultado y es casi de panadería: esponjoso, no se queda pegado y encima se puede guardar y no hay que comprar pan a diario.

En los comentarios, algunos comentan que eso es una panificadora y que las hay por 40 euros en lugares como Lidl. Otros señalan que nunca habían visto esa máquina ya que no suele ser muy habitual en los hogares españoles, donde sí está más popularizado, por ejemplo, el uso de la airfrayer.