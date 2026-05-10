Una española que vive en Noruega reconoce que es caro y utiliza varios "trucos" para ahorrar más de la cuenta

Miriam es una joven española que vive en Noruega, país del que ha comenzado a crear contenido para contarles a aquellos que tienen pensado viajar hasta allí cuáles son las diferencias culturales con España, consejos específicos sobre algunos establecimientos y otras curiosidades que puedan interesar a los viajeros.

En un reciente vídeo de su perfil de TikTok (@miriam.b.s.ricis) ha reconocido que vivir allí es caro por el coste de la vida, pero ha revelado varios trucos para ahorrar más de lo que muchos imaginan: "Si vives en Noruega o estás pensando en venir, guarda este vídeo porque te va a hacer ahorrar mucho dinero".

"Mucha gente piensa que Noruega es muy caro. Y sí, lo es, pero si sabes cómo moverte puedes ahorrar muchísimo. Te voy a contar mis trucos reales viviendo aquí", ha expresado al principio. El primer ‘truco’ que ha mencionado es la aplicación Too Good To Go: "Puedes encontrar y comprar comida de restaurantes, supermercados o panaderías a precios súper bajos y todo tipo de bolsitas con sorpresa, pero en 30 o 40 coronas".

Ha destacado que las ofertas del supermercado están a la orden del día: "Todo funciona con descuentos; si no compras en ofertas, estás perdiendo dinerito". Por ello, ha recomendado descargarse las aplicaciones de los supermercados. Además, también ha revelado que muchos ahorran en Noruega comprando los muebles de segunda mano: "Ropa, cosas para niños, para los animales, para el barco, para la moto, para la bici... Y casi regaladas".

Y ha concluido: "Sí, Noruega es cara, pero si sabes esto, puedes vivir muy bien". En cuanto a las reacciones, varios españoles que también viven allí lo han confirmado y han añadido que los avisos con descuentos que llegan por correo suelen recibirse los lunes o los martes.

El mercado inmobiliario en Noruega

Otro usuario de TikTok que vive en Noruega, @palsand91, dio que hablar hace unas semanas al hablar del mercado inmobiliario, asegurando que puedes perder la casa de tus sueños "en cinco minutos" y por un motivo tan sencillo como que "alguien ofreció mil euros más que tú".

"Comprar una vivienda en Bergen no es lo mismo que en España. Aquí no negocias tranquilo ni firmas cuando quieras, vas a la visita, te gusta y epieza la batalla encarnizada para la subasta entre los compradores", reveló.