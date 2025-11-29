Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una estadounidense avisa a sus compatriotas de lo "más sorprendente" que verán en un supermercado español
Una estadounidense avisa a sus compatriotas de lo "más sorprendente" que verán en un supermercado español

"Nunca lo encontraría en EEUU".

Una mujer en un supermercado.
Una mujer en un supermercado.

Mercedes es una joven estadounidense que se mudó de Boston a Madrid, la capital de España, y que poco a poco está ganado miles de seguidores, superando los 3.000 tan solo en TikTok, red social en la que se hace llamar @thelittlewanderer.

Ha querido mandar un mensaje a sus compatriotas para avisarles de la cosa "más sorprendente" que se van a encontrar en un supermercado español, especialmente porque, tal y como afirma, no lo encontrarán en Estados Unidos en la mayoría de ocasiones.

"Es lo más sorprendente que podría encontrar en un supermercado español durante las fiestas que nunca encontraría en los EEUU", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento más de 6.000 visualizaciones (y subiendo).

Para ella, como estadounidense, le impacta, y mucho, ver las patas de jamón ibérico expuestas en el supermercado. "Son una pata de cerdo entera, un estadounidense se sorprendería mucho, pero en España es tradición", ha comentado.

"Algo caro por una cosita pequeña"

Muchos españoles estarán de acuerdo en lo que dice acto seguido al encontrar lonchas de jamón ibérico en paquetes por un precio de 10 años: "Es algo costoso, 10 euros por una cosita pequeña... Pero tan popular durante las fiestas".

Cómo no, ha destacado lo que hacen muchos españoles en sus casas: "Entras en la casa de alguien en España y ves la pierna del cerdo en su cocina. Mirad todas las que hay aquí expuestas, mezclados con quesos y vino".

Las reacciones a sus palabras han sido muy variadas, pero, sin duda, destacan la del usuario de TikTok, Abelardo: "Cuando comas unas tapitas de jamón ibérico con unos piquitos y unas cervezas bien frías, disfrútalo".

En un vídeo posterior también ha hablado sobre las sobremesas que se suelen hacer tras las comidas en España: ha enseñado que su comida duró desde las 14 horas hasta las 18:00 horas por la sobremesa.

