Una estadounidense se cae por unas escaleras en España y saca una conclusión que muchos deberían recordar

La usuaria de TikTok @christinaadavis, estadounidense que vive en España, ha sacado una contundente conclusión tras caerse por unas escaleras y precisar atención médica.

"Fui al hospital aquí en España como estadounidense y quiero hablar de mi experiencia porque creo que es muy importante hablar de ello. Crecí en EEUU donde te pagas tu seguro médico, vas al hospital, te hacen tratamiento, podrías pagar copago y luego te dan la factura", contextualiza.

"Aquí en España soy autónoma y tengo visa para vivir aquí, así que pago la seguridad social en España. Hoy me caí por unas escaleras y fui al hospital. Me dieron puntos, me hicieron radiografías por la espalda y el brazo para asegurarse de que no me había roto nada. Las emergencias llegaron al gimnasio donde me caí y me llevaron en ambulancia, obviamente me costó cero euros", subraya.

"Sí, pago la seguridad social, pero es muy diferente comparado con EEUU porque en EEUU pagué como 400 dólares al mes por un seguro y me rompí el pie y fui a urgencias", recuerda antes de destacar que allí, por una atención de 45 minutos, le enviaron una factura de 16.000 dólares y su seguro sólo cubría una parte.

"Hoy en España hice todo el viaje en ambulancia y no pagué nada. No creo que en Estados Unidos importe realmente la atención médica, simplemente no se preocupan por la salud de su gente. Si no, no harían que la gente se endeude. Creo que esto tiene que cambiar en EEUU. Estoy muy agradecida de vivir en un país donde mi factura médico es en realidad cero dólares y recibí una buena atención médica", celebra.