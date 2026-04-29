Trump vuelve a alabar a Carlos III y suelta una frase que no esperaba nadie: "Consiguió lo que yo nunca"

Trump y Carlos III durante un banquete en la Casa Blanca

Donald Trump no se quedó en el elogio inicial. Tras confesar que sentía "envidia" por el discurso de Carlos III, el presidente estadounidense volvió a referirse al monarca británico… y dejó otra frase que no ha pasado desapercibida.

"No podía creerlo, yo nunca he podido hacer eso", dijo Trump durante la cena de Estado en la Casa Blanca, antes de rematar con el motivo: el rey había logrado algo que él no ha conseguido en años.

"Que los demócratas se pusieran de pie".

Un dardo con humor… y fondo político

El comentario, lanzado directamente al monarca, provocó risas entre los asistentes, pero también dejó entrever el trasfondo político. Trump hacía referencia al aplauso bipartidista que recibió Carlos III tras su discurso en el Congreso.

Un gesto poco habitual en el actual clima político estadounidense… y que el propio presidente reconoció no haber conseguido.

De la "envidia" a la admiración pública

No es la primera vez en el día que Trump se deshace en elogios hacia el rey. Horas antes ya había calificado su intervención como "magnífica" y admitido sentirse "celoso".

Pero esta segunda reacción, ya en un ambiente más distendido, ha terminado de convertir la escena en uno de los momentos más comentados de la visita.

La intervención de Carlos III ante el Congreso ha sido histórica por varios motivos. Es la primera vez que un monarca británico habla en esta institución desde 1991, cuando lo hizo Isabel II.

En su discurso, el rey apeló a la relación entre ambos países, destacando "una historia de reconciliación, renovación y una asociación extraordinaria".

Además, lanzó mensajes clave sobre cooperación internacional y defensa, en un contexto de tensiones globales.

Bromas, guiños… y complicidad en la cena

La cena de Estado dejó más momentos llamativos. El propio Carlos III respondió con humor a algunas declaraciones pasadas de Trump. "Si no fuera por nosotros ustedes hablarían francés", bromeó el monarca, arrancando risas entre los invitados.

También tuvo palabras de reconocimiento hacia el presidente y la primera dama por su "coraje y firmeza", así como hacia el Servicio Secreto por su actuación en el reciente incidente de seguridad en Washington.

Más allá de las anécdotas, la visita busca reforzar la relación entre Estados Unidos y Reino Unido en un momento especialmente delicado a nivel internacional.

Pero, como suele ocurrir con Trump, han sido sus palabras las que han marcado el titular.

La frase que se queda

Entre elogios, bromas y diplomacia, hay una idea que resume el momento: "Consiguió lo que yo nunca: que los demócratas se pusieran de pie".

Y con eso, Trump volvió a robar parte del protagonismo… incluso en honor al rey.