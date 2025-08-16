Una experta en lenguaje no verbal pone la lupa en un detalle que no se ve a simple vista de la reunión Trump-Putin

La conocida periodista y experta en lenguaje no verbal, Patrycia Centeno, ha analizado las imágenes públicas de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, poniendo la lupa especialmente en la actitud del estadounidense.

Lo primero que ha destacado en su análisis publicado en su perfil oficial de X (@PoliticayModa) ha sido que, en "todos" los encuentros que ha tenido hasta ahora con el líder ruso, Trump "no puede ocultar su admiración (macho, dictatorial, oscuro, corrupto, manipulador, fuerza física, hermético, 'ganador') y en esta ocasión no ha sido diferente".

"El bebé Trump le hace palmitas a su amiguito (bieeeen, el gran abusador me hace casitooo)", ha expresado la experta, en referencia al primer saludo entre ambos líderes. Por otro lado, una de las cosas más curiosas ha sido que, con lo "hierático" que suele ser Putin, le ha visto muy expresivo, "incluso histriónico". "El dominio del lenguaje corporal no solo lo consigue por exagente KGB, también es muy soviético. Tanta mueca ante tanta prensa no es habitual...", ha añadido.

Por si fuera poco, para Centeno, ha sido muy extraño que, tras el saludo y caminar juntos por la 'pasarela roja', Putin ha movido su brazo derecho: "Como exagente KGB, ese brazo permanece siempre junto a la pierna para tener a mano la pistola. Tan característico es que en su andar solo balancee el brazo izquierdo, que algunos insinúan que se trataba de un doble", ha analizado.

"No es solo la alfombra roja para recibirlo. La sonrisa diabólica de Putin dentro de la Bestia ante los medios, deja clara su victoria ante el aislamiento de Occidente: EEUU protege al líder ruso", ha proseguido.

Una de las maneras que le ha servido a la experta para que se entienda la diferencia en el trato y la posición de Donald Trump ante Rusia y Ucrania, es quién levanta el índice, a modo de advertencia o amenaza, a quién.

"Dos posturas muy distintas la de EEUU ante Rusia. Putin era el único que sacaba de quicio a Obama y le hacía perder sus formas exquisitas. El líder ruso sabe perfectamente cómo desequilibrar o usar a EEUU a su antojo. En cambio, pese a los estudios sobre el lenguaje corporal de Putin encargados por la Casa Blanca, EEUU sigue perdidísimo", ha rezado.

La conclusión de Centeno ha sido que no ha habido dudas de que la reunión "no ha sido un éxito para EEUU. "Pero si no queda claro, aquí está la expresión de Trump antes y después de la reunión. No hace falta reunir nada más...", ha concluido.