Una joven cuenta en el podcast de 'La Ruina' cómo acabó borracha y prendiéndole fuego a su suegra

Llevarse bien con su suegra es, para muchos, un deporte de riesgo. Hay quien se deja la piel para tener una relación maravillosa con la madre de su pareja, pero también hay quién no puede escuchar su timbre de voz sin que le suba la presión arterial.

Y, sobre suegras, hay miles de clichés y anécdotas que circulan entre nuestros conocidos, pero esta que ha contado una chica del público del show La Ruina (@laruinashow), presentado por Ignasi Taltavull y Tomás Fuentes, ha arrasado.

"Que yo estaba muy mal con mi ex, porque básicamente era imbécil, pero...", ha comenzado relatando la joven, interrumpida por un gracioso comentario del presentador: "Hombre, es un motivo para estar mal".

"O sea, me habría gustado dejarlo antes, pero no podía porque venía a verle a su familia de muy lejos. Fueron dos semanas terroríficas, porque aparte venían y como: 'Sí, qué ilusión, viene mi familia y tal', pero luego están todo el puto día discutiendo", ha asegurado la chica.

"Bueno, hubo un día que las cosas iban mejor entre ellos. Era un día que venían a cenar a nuestra casa. La casa súper bonita, tal, no sé qué, las velitas, las tal... Ahí estaban todo el día discutiendo, yo estaba fatal. Yo me dedicaba a beber, básicamente", ha confesado la especatadora, entre risas.

"Y de pronto, en la cena, yo me he ido a oler como a quemado muy fuerte. Y de atrás de mi suegra veo una llama. ¡Rabia, el de Inside Out! El muñeco de rabia", ha recordado la chica, haciendo aluión al personaje que se convierte en fuego en la conocida película de animación.

"Tenía una melena muy larga, yo había puesto velas... ¿Qué pasa? Que en la mesa solo había alcohol. Con lo cual: me levanté, ¡y a hostias!", ha concluido la joven, ante las carcajadas tanto del público como de los presentadores y de la invitada del programa, la cómica Eva Soriano, quién no daba crédito.

"Genial, primero prende fuego a la suegra y luego la da de hostias, pero todo muy casualmente. Esta mujer es mi ídola"; "Esta es típica tía que no te puede caer mal"; "Cómo caerle bien a tu suegra en dos sencillos pasos"; "No hay que dejar pasar la ocasión", han sido algunos de los divertidos comentarios de los usuarios.