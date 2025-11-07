Una joven pregunta "qué cosas malas eran cotidianas" en el Franquismo y muchos de su generación deberían leer las respuestas

Este 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco. Quién iba a decir que medio siglo después del fallecimiento del dictador una parte de la población, mayoritariamente joven, iba a reivindicar su figura.

Según el último informe del Centro de Investigación Sociológicas (CIS), para un 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos". Dice el mismo barómetro que dos de cada diez jóvenes de entre 18 y 24 años valora positivamente el franquismo.

Por lo menos refleja también que para el 65,5% los años de la dictadura fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%.

Debate en Reddit

En Reddit, uno de los foros más importantes del mundo, una joven usuaria ha querido saber concretamente "qué cosas malas eran cotidianas cuando gobernaba Franco" y, afortunadamente, se ha llenado de mensajes de otros jóvenes contando historias de sus padres o abuelos sobre esta oscura etapa de la historia de España.

Una usuaria llamada reinadeluniverso explica que su abuelo tenía un bar y que cada poco tiempo iban a preguntarle por los secretos de la gente: "Si no les decía nada interesante, se ponían en modo sospecha full y amenazaban a su familia y a él por traidor a la patria".

"Mi abuelo tuvo que dejar el bar, e incluso se mudaron del pueblo a una ciudad mediana para escapar de todo eso", comenta la misma persona, que añade, en su familia siempre quedó el trauma de hablar de política, aún después de haber muerto el dictador.

"Mis padres —ahora de unos 72 años— jamás hablaban de política en casa, porque era peligroso, y aunque el franquismo acabó cuando tenían veintipocos, la mentalidad quedó. Se preocupaban muchísimo de que los niños/adolescentes no escucharan nada que luego fuesen a soltar por la calle, porque no se sabía quién podía oírlo, etc", reseña.

Otro usuario dice algo parecido, una forma de ser que sobre todo en los pueblos sigue presente en los más mayores del lugar: "A dia de hoy mis padres me sueltan joyas como 'no cuentes nada de casa fuera', 'no grites que te oyen los vecinos', 'nunca hables de política con nadie ni amigos'. La mentalidad del franquismo sigue muy presente incluso a día de hoy".

"Respecto a lo de no hablar de política, yo nací cuatro años después de la muerte de Franco, y mi madre me sigue advirtiendo que no hable mucho de mis ideas políticas porque 'nunca se sabe'", afirma PTruccio, considerándose de izquierdas.

En definitiva, son muchos los testimonios que dan fe de lo duros que fueron los años de la dictadura para inmensa mayoría de españoles, que tuvo que vivir en sus propias carnes hambrunas, falta de libertades y persecución política.