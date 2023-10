Una joven triunfa al hacer un llamamiento para que todo el mundo salude así en España

Desde hace un tiempo se ha abierto un debate, que se va agrandando con el paso de los meses, sobre la pertinencia (o no) del típico saludo español, que consiste en dar dos besos a las mujeres.

Son cada vez más las voces que consideran una invasión absoluta de la intimidad y del espacio propio este comportamiento con un total desconocido. Y ahora una usuaria de TikTok, @elenagortari, ha puesto voz a esa opinión de forma muy exitosa en la red social.

"Una cosa: ¿por qué yo cuando conozco a alguien no le puedo saludar como si fuera un tío? Es decir, esto [dice cochando la mano a su compañero] es mucho más sencillo que por ejemplo llegar a una mesa en la que no conozco a nadie y tener que empezar a darle dos besitos a todo el mundo cuando no sé si me va caer bien", razona.

"No, no me apetece. Me parece antihigiénico, un coñazo y un tostón. ¡Déjame darte la mano y a tomar por saco!", exclama antes de rematar: "A partir de ahora hago un llamamiento para que todas las tías empecemos a darle la mano a la gente y dejarnos de dos besitos".

La publicación tiene ya más de 25.000 'me gusta' y ha provocado reacciones como estas. "Yo lo hago y de verdad que hay pavos que se lo toman a mal xd", dice una persona. Y otra refuerza: "Totalll, estoy a favor de lo que decís!!".