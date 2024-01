Una madre confiesa lo que siente con el nuevo método de aprender matemáticas que enseñan a sus hijos

La creadora de contenido conocida como 'Mami de tres' ha publicado un vídeo en TikTok (@mami.de_tres) en el que ha confesado lo que siente tras la nueva metodología de las matemáticas que enseñan a sus hijos en la escuela.

Se ha referido al nuevo método educativo de enseñar las matemáticas, llamada Innovamat, creado para un aprendizaje "personalizado y con correcciones a tiempo real", según han afirmado los creadores.

"Han cambiado toda la metodología de las matemáticas y en mi casa está siendo una locura, no hay quien lo entienda, intentamos ayudarles", ha afirmado. Además, ha indicado que los propios profesores les han advertido a sus hijos que sus padres no les expliquen nada porque "lo han cambiado todo".

"¿Por qué habéis cambiado la metodología? ¿Qué era lo que no funcionaba antes?", le ha preguntado a la profesora de sus hijos. La respuesta ha sido que el método anterior sí que funcionaba, pero "ahora los niños entienden lo que están haciendo". "Y digo yo, ¿desde cuándo alguien entiende las matemáticas? No se entienden, se sufren en silencio, como las hemorroides, esperamos que vayan pasando los años y que llegue la universidad para quitártelas de encima", ha manifestado

La profesora ha intentado explicarle los métodos nuevos, pero al ser una "negada de las matemáticas", ha hablado con su marido durante una hora. "Una hoja entera para hacer una división, no tiene sentido", ha comentado.

"Ahora la profesora me va a mandar unos vídeos de Innovamat para que aprenda a dividir, que ya me costó en su momento", ha concluido. El vídeo ha acumulado 1,2 millones de visualizaciones y más de 97.100 'me gusta'.