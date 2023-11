Una mexicana cuenta las cosas que no le gustan de España y la reacción de los españoles es unánime

La usuaria de TikTok @larra.fitness, mexicana que vive en España, ha conquistado a cientos de españoles al contar las cosas que no le gustan de vivir en este país.

¿El motivo? En realidad nada es negativo. Por ejemplo, dice: "Antes de vivir aquí no comía pan. Aquí hay en cada esquina una panadería deliciosa, lo cual... se me antoja comer pan todos los días, en especial ahorita que hace frío quiero un pan. Y huele delicioso. Me he hecho adicta al pan".

"Número dos: geográficamente esa en un punto tan ideal que todo me queda cerquita, todo. No puedo ahorrar, quiero conocer todo alrededor, todo queda muy cerquita y es muy barato volar y viajar. Punto menos para España porque no tengo dinero", dice.

Y remata: "Tres. Tener lejos a mi mamá. Eso no me gusta de nada, pero no es España, es de mí. Si creías que este vídeo iba a tener cosas negativos a mí todo me gusta de estar aquí".

La reacción de los españoles al vídeo ha sido unánime: darle las gracias a la usuaria. "Gracias por tu video, por fin alguien que no dices cosas negativas. No he visitado México, pero tengo un amigo que es de allá y es encantador como tú", dice uno.

Otro añade: "Gracias por tu vídeo". Y uno más: "Pero muchas gracias por ser feliz en España... La tierra que queremos como hermanos a todos los hispanoamericanos"