Una mexicana da una respuesta antológica a quienes le dicen que debería haber emigrado a EEUU y no a España

La usuaria de TikTok @emilyenespana, mexicana que vive en España, ha dado una categórica respuesta a todos los que en las últimas semanas le están diciendo que se equivocó y que, en vez de a este país, debería haber emigrado a Estados Unidos.

En su publicación explica que recibe comentarios como este: "Emily, te equivocaste, mejor te hubieras ido a Estados Unidos. Qué pésima decisión irte a España".

"Es importante decirles que soy una mujer adulta, capaz de tomar sus propias decisiones y que tiene toda la libertad de elegir el país donde quiere vivir. Entonces, a las personas que les guste más EEUU, tienen toda su libertad para irse a EEUU y yo como mexicana tengo toda la libertad de emigrar a España, que es el país donde me encuentro feliz, cómoda y contenta con la vida que he construido aquí", destaca.

"Así que lo que para ti es calidad de vida no tiene que ser calidad de vida para mí. Para mí he encontrado calidad de vida en este país y me siento en paz con ello. Dejemos de medir con nuestra regla del éxito o de lo que está bien o mal a las demás personas porque la calidad de vida es algo individual que para cada uno tendrá un significado diferente y para mí el significado de calidad de vida es vivir en España", subraya.

En los comentarios, un usuario señala: "Me alegro que hayas encontrado en España un lugar donde ser feliz, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, España no es el número uno en casi nada, pero si te amoldas puedes estar muy bien".

"En USA no hay calidad de vida, ni seguridad social, ni libertad... España es uno de los mejores países del mundo y el segundo más visitado después de Francia...", agrega otro.