Una mujer entra a un gimnasio sin pantalones y se lía una buena: hasta en X hay una nota de la comunidad

Dave and Les Jacobs/Blend Images

La influencer californiana Natalie Reynolds ha montado un tremendo lío, primero en un gimnasio y después en X, anteriormente Twitter, donde la comunidad ha tenido que incluir una de sus notas para añadir contexto al vídeo que ha publicado.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La creadora de contenido ha decidido presentarse en un gimnasio sin pantalones o por lo menos sin pantalones de tela. Reynolds se ha pintado sobre el cuerpo la ropa deportiva y ha acudido así a hacer deporte.

La joven de 25 años, streamer en Kick y tiktoker con más de 2,4 millones de seguidores, ha recibido multitud de críticas ya que muchos consideran acudir así a un centro deportivo una falta de respeto, además de poco higiénico.

Ella ha lamentado lo ocurrido compartiendo en X un vídeo en el que se ve cómo otro usuario del gimnasio le dice que no puede usar las máquinas de esa zona por no ir vestida como toca. "Si no tiene ropa puesta, tiene que salir de aquí, señora", le dice el hombre en un vídeo que supera las 35 millones de reproducciones.

Reynolds responde que sí lleva ropa puesta, algo que no convenció al hombre. Además, hay otro problema añadido: el señor le dice que no debe grabar dentro del gimnasio antes de irse. Mientras, de fondo, los acompañantes de la influencer le dicen que sí va cubierta.

Como no podía ser de otra forma, este vídeo ha provocado miles y miles de comentarios de todo tipo, muchos de ellos críticos con la performance de la creadora de contenido.

En la nota de la comunidad, donde los usuarios de la red social pueden añadir contexto o catalogar el contenido como falso, se puede leer: "El hombre en el video defiende la etiqueta general del gimnasio según la cual se debe usar ropa adecuada para hacer ejercicio. Usar ropa inadecuada o ninguna se considera una falta de respeto hacia el otro. También supone un riesgo para la higiene de los demás".