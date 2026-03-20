Una madre insulta y amenaza a los profesores delante de la hija y se abre un debate tremendo

Jessica es una profesora (¡con plaza!) y creadora de contenido en redes sociales, donde se hace llamar 'The top teacher' (@thetopteacher7), en la que cuenta "la verdad del aula" y "sin filtros", como muchos docentes empiezan a hacer cada vez más, sobre todo en TikTok.

La historia que ha contado, porque es una que no ha vivido en primera persona, tiene mucha tela y ha generado un buen debate que cada vez va a más. "Una madre vino al instituto a insultar a profesores delante de su hija, otra historia que me han contado después del vídeo sobre la autoridad del profesor", ha expresado al principio del vídeo.

El caso centra en una niña, a la que ha llamado María (nombre inventado) que, según cuentan, en el centro educativo está llevando a otras niñas por mal camino: "Los profesores están intentando proteger a la otra alumna, Pepa (nombre ficticio), a la que dijeron que tuviera cuidado con ella (María)".

Una madre amenaza a los profesores

Tras la advertencia de los profesores a Pepa, esta fue a contárselo a María, quien se lo contó a su madre. La madre pidió una reunión en el instituto de forma inmediata, pero no fue precisamente una "reunión tranquila".

"La madre empezó a insultarles y amenazarles con denunciarles, diciendo que quiénes se creían ellos para decir que su hija era mala influencia... Y todo esto delante de su propia hija", ha contado.

Jessica pide atención al haber escuchado a gente decir que los profesores no actuaron bien: "Que en lugar de decirle eso a una alumna, deberían haber hablado directamente con la familia". Entonces se ha hecho una pregunta: "¿Qué ejemplo se le está dando a una hija cuando ve a su madre insultar a profesores delante de ella? ¿Y hasta qué punto algunos padres son realmente conscientes de lo que hacen sus hijos?".

"Si los padres no ven el problema, difícilmente lo van a ver los niños y las niñas", ha concluido.

Diferentes reacciones

Han sonado muchas reacciones a la historia. El usuario Dani ha compartido su opinión: "Lo de que los profesores deberían haber hablado directamente con los padres, sobra. Ya los alumnos tienen suficiente edad para poderles aconsejar sobre cualquier cosa necesaria y no se necesita pasar por los padres para comunicar con la persona. Los profesores estaban en la razón por confiar en la alumna y decírselo directamente".

"Ningún docente ni funcionario está por encima de la ley y todos están plenamente sometidos al ordenamiento jurídico. Los insultos no proceden, pero indicar a alguien que se le va a denunciar no es una amenaza", ha opinado otro usuario, Rulo.