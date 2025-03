Una profesora enseña el mensaje (con petición incluida) que le han escrito sus alumnos en la pizarra

Los intercambios de mensajes entre los profesores y los alumnos de colegios, institutos o incluso en universidades son uno de los formatos favoritos de los usuarios de cualquier red social. Da igual que sea a través de correos electrónicos, campus virtuales o al estilo más clásico.

Bárbara, una profesora de la Universidad de Alcalá, ha compartido una imagen de lo que le han escrito sus alumnos en la pizarra del aula. El texto habla muy bien de ella como docente porque no es habitual ver esta confianza entre estudiantes y docentes.

En un mensaje redactado con tiza se puede ver como primero le piden por un 10 general para toda la clase del grupo A para después, y en un recuadro, escribirle un "nosotros queremos a Bárbara y Celia" dibujando un corazón.

Finalmente, acaban diciéndoles a estas dos profesoras que son "las mejores" y lo firman como el "grupo A".

La profesora ha compartido una imagen de la pizarra del mensaje junto a un mensaje en el que afirma que el cariño es mutuo, pero en el que avanza que no va a poner un 10 a todo el mundo: "Yo también os quiero mucho, Grupo A, in love total con vosotros 💙 Pero lo del 10 general... va a ser que no".