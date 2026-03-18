Un finalista de Roland Garros contra Nadal pone palabras a lo que vivió antes de enfrentarse al español: no pasa con nadie más

El extenista austriaco Dominic Thiem se ha hecho viral por unas palabras que dijo sobre lo que suponía jugar contra Rafa Nadal en la final de Roland Garros, ya que ambos se vieron las caras en la última ronda de las ediciones del 2018 y 2019 con sendas victorias para el balear (6-4, 6-3 y 6-2 en la primera y 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 en la segunda).

Thiem, en una entrevista que concedió al portal Business of Sport, fue preguntado por las sensaciones que tuvo en esos partidos y cómo afrontó dos citas en París contra el rey de la tierra batida.

"Cuando eres el oponente de Rafa en una final de Roland Garros... eso no es nada es fácil. El torneo no lo hace fácil, y todos los aficionados al tenis lo saben. Sales a la pista, haces el calentamiento antes del partido, y luego llega la presentación de ambos tenistas por parte del speaker", comenzó diciendo el ganador de 17 títulos.

El motivo, las presentaciones

El austriaco afirmó que "primero te anuncian a ti y dice que si 90 títulos ATP, que si esto y lo otro". "Ahí el público aplaude, que es lo normal, pero después presentan a Rafa y se vuelve loco todo el mundo", aseguró.

"Presentan a Rafa y dicen campeón de Roland Garros en 2005, 2006, 2007, 2008… y la gente enloquece. Siguen con 2010, 2011, 2012, 2013… y el estadio se viene abajo. Tú ahí ya has perdido el partido, es una de las peores cosas que he experimentado", llegó a decir el exdeportista austriaco.

Ese fragmento de la entrevista ha sido recuperado ahora por la cuenta @Djoko_UTD y se ha hecho viral. La realidad es que cada vez que alguien comparte la presentación de Nadal en la arcilla de París bajo la voz de Marc Maury, ese vídeo acostumbra a tener miles de reproducciones.